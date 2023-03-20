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Evsiz adam ormanlık alanda ölü bulundu

20.03.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, psikolojik sorunları bulunduğu için sokaklarda yaşadığı öğrenilen 62 yaşındaki vatandaşın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

Evsiz adam ormanlık alanda ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ta sokaklarda yaşadığı öğrenilen 62 yaşındaki Kemal Yapıcı isimli vatandaş, Hüsnü Uğural Stadyumu’ndaki ormanlık alanda ölü bulundu.

Olay yerine giden Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ekipleri, üzerinden kimlik belgesi çıkmayan şahıs hakkında araştırma başlattı.

Kısa sürede cansız bedenin Kemal Yapıcı isimli sokaklarda yaşayan bir vatandaşa ait olduğu belirlendi.

İlk belirlemelere göre psikolojik sorunları olduğu için ilçede yaşayan akrabalarından uzakta ve sokaklarda yaşadığı öğrenilen Yapıcı’nın cesedi, olay yerine gelen savcının yaptığı incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Kemal Yapıcı’nın soğuk hava ve olumsuz kış şartları nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

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