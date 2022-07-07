Excalibur, bilgisayarlarında ömür boyu performans garantisi sunuyor

İSTANBUL (AA) - Casper'ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur, laptop ve masaüstü bilgisayarlarda ömür boyu performans garantisi sunuyor.

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, oyun teknolojileri ve bilgisayar donanımları gün geçtikçe daha da ileriye taşınıyor. Cihazlarda yaşanan gelişmeler ise kullanıcılarda elde edilen performansın sürdürülebilirliğini ön plana çıkarıyor. Özellikle de oyun bilgisayarlarının arızalanması veya herhangi bir konuda teknik bir sorun yaşamaları oyunseverlerin oyun dünyasından kopmalarına sebep olabilirken, aynı durum önemli bir projenin tasarımını gerçekleştiren mimarlar ya da tasarımcılar için de geçerli oluyor.

Oyuncular ve profesyonellerin güç ve performans konusunda tercihi olan Casper Excalibur da cihazlarında ömür boyu performans garantisini sunuyor. Özellikle bilgisayarlarında sunduğu servis sonrası destek ve hizmetlerle hem oyuncuların hem de profesyonellerin karşılaşabilecekleri sorunlarına karşı ömür boyu çözüm sunma konusunda Jet ve Turbo Servis hizmetlerinin sunulduğu Casper'da, bu yılın ilk 6 ayında 1.000'den fazla laptop ve masaüstü bilgisayarın performans ve tüm bakım hizmetleri gerçekleştirildi.

- Kullanıcılar güç ve performansın peşinde

Oyun oynamanın ya da profesyonel işlerin tamamlanması için kullanıcılar, artık zaman ve mekan konusunda sınır tanımıyor. Sınırların ötesinde olan kullanıcılar için de güç ve performansa ulaşmak ayrı, performansın sürdürülebilir olması ise apayrı bir önem oluşturuyor.

"Güç, performans ve tasarım her yerde kullanıcıların yanında olabilir mi?" sorusunun cevabını bulan Casper Excalibur da laptop ve masaüstü bilgisayarlarında 12. Nesil Intel işlemci ve en yeni RTX NVIDIA ekran kartlarını bulundurarak her işin profesyonellerine yönelik geliştirdiği cihazlarda en üstün performansı sürdürülebilir halde sunuyor. Bilgisayar sektörünün lideri Casper, ayrıca anakart üretimini de yaptığı teknoloji üssünde kullanıcılarına özel bilgisayar üretimi gerçekleştiriyor.

- Bilgisayarlarda ömür boyu performans garantisi sunuluyor

Çoğu kullanıcı kullanım alanlarına ve belirledikleri ihtiyaçlara uygun laptop ve masaüstü bilgisayarları oluşturamıyor. Seri üretime nazaran tamamen kullanıcıların kullanım ve ihtiyaç alanlarına göre özelliklerini belirlediği güç ve performans bilgisayarların üretimini gerçekleştiren tek marka olan Casper, 200 milyona yakın konfigürasyonun oluşturulabildiği performans ve oyun bilgisayarlarında ömür boyu performans garantisi de sunuyor. Yoğun bir şekilde yüksek grafikli oyun ve programlar kullanılan cihazların performansları zamana yenik düşebilirken, Casper bu gibi durumlarda gerçekleştirdiği rutin performans bakımları ile hem performans kaybının önüne geçiyor hem de cihazların ömrünü uzatıyor.

Bu yılın ilk 6 ayında 1.000’den fazla bilgisayara performans ve bakım hizmeti sunan Excalibur, cihazlarda fan ve toz temizliği, termal macun değişimi, klavye ve ekran temizliği, aksesuar ve bileşen kontrolleri, performans ölçümleri, fiziksel ve sistemsel kontroller ile risk raporlama ve gerektiğinde güncelleme önerilerini gerçekleştiriyor. Ayrıca Excalibur, Jet Servis ve Turbo Servis hizmetleriyle pek çok kolaylığı da kullanıcılara sunuyor. Web sitesinden talep oluşturularak kullanılabilen hizmetler sayesinde Excalibur kullanıcısı, ev ya da iş yerinden çıkmadan cihazlarını teknik servise ulaştırma imkanı da buluyor.

