EY Girişimci Kadın Liderler Programı 2022 için başvuru süresi uzatıldı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası alanda denetim, danışmanlık, vergi, strateji ve kurumsal finansman hizmetleri sunan EY’ın düzenlediği ve küresel çapta 15. yılını kutlayan Girişimci Kadın Liderler Programı (EY Entrepreneurial Winning Women Programı), Türkiye’de bu yıl altıncı kez düzenleniyor.

EY'den yapılan açıklamaya göre, EY Türkiye, girişimci kadınları uluslararası pazarlarda etkin faaliyet göstermeye ve rekabet etmeye hazırlamayı amaçlayan program kapsamında bugüne kadar toplam 50 kadın girişimciye destek verdi.

EMEIA Bölgesi (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika) genelinde düzenlenecek EY Girişimci Kadın Liderler Programı’na katılmak isteyen kadın girişimciler, başvurularını 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yapabilecek. Başvuruların bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilmesinden sonra seçilecek olan kadın girişimcilere, program kapsamında ücretsiz eğitimler ve destekler sağlanacak.

Kadın girişimcilerin, iş dünyasının başarılı liderlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanabilecekleri bir ağa katılmalarına, şirketlerini ciro ve istihdam anlamında büyütmelerine imkân sağlayacak olan program, girişimcilere şirketlerini büyütmek için ihtiyaç duydukları birçok alanda özel destek sunacak.

-Program katılımcılarının şirketleri hızla büyüyor

EY, program katılımcıları için geniş kaynaklara, zengin ağlara ve teknik bilgilere erişim sağlayarak vizyoner kadınların pazar lideri olma yeteneklerini güçlendirmeye destek oluyor. Aynı zamanda, program 48 ülkeyi kapsayan ve 700'den fazla başarılı kadın girişimciden, ilham veren rol modellerden oluşan küresel bir topluluk yaratıyor.

EY Girişimci Kadın Liderler Programı'na katılmak isteyen kadın girişimcinin, şirketinde en az yüzde 25 hisse sahibi olması ve ana karar vericilerden biri olarak yer alması gerekiyor. Bunun yanı sıra, başvuran girişimcinin işlerini büyütme ve uluslararası pazarlara açılma hedefinin olması da bekleniyor. Ayrıca şirketin Türkiye merkezli olması, en az 3 yıldır faaliyet göstermesi ve son iki yılda yıllık olarak en az 3 milyon TL ciro elde etmiş olması şartlar arasında yer alıyor.

