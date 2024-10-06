Eylül ayında Kenan 'Yıldız' gibi parladı! Juventus, karşılaşma öncesi ödülünü takdim etti

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Juventus, sahasında Cagliari'yi konuk etti. İtalyan devi, maç öncesi Eylül ayının en iyi oyuncusunu açıkladı.

MAÇ ÖNCESİ ÖDÜLÜNÜ ALDI

Eylül ayında siyah-beyazlı formayla beş karşılaşmada görev yapan genç futbolcu takımına kaydettiği bir golle skor katkısı verdi.

Juventus, Eylül ayının en iyi oyuncusu olarak milli futbolcu Kenan Yıldız'ı seçerek ödülünü karşılaşma öncesinde takdim etti.

KENAN YILDIZ'IN PERFORMANSI

Sezon başında 10 numaralı formayı alan Kenan Yıldız, toplamda 8 maçta görev aldı.

630 dakika sahada kalan 19 yaşındaki forvet arkası, 1 gol atarken, 2 asist yaptı.