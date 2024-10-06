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Eylül ayında Kenan 'Yıldız' gibi parladı! Juventus, karşılaşma öncesi ödülünü takdim etti

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
06.10.2024 17:47
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Juventus, İtalya Serie A'nın 7. haftasında sahasında Cagliari ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Kenan Yıldız, karşılaşma öncesi İtalyan devinde Eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Eylül ayında Kenan 'Yıldız' gibi parladı! Juventus, karşılaşma öncesi ödülünü takdim etti
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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İtalya Serie A'nın 7. haftasında Juventus, sahasında Cagliari'yi konuk etti. İtalyan devi, maç öncesi Eylül ayının en iyi oyuncusunu açıkladı.

MAÇ ÖNCESİ ÖDÜLÜNÜ ALDI

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Eylül ayında siyah-beyazlı formayla beş karşılaşmada görev yapan genç futbolcu takımına kaydettiği bir golle skor katkısı verdi.

Juventus, Eylül ayının en iyi oyuncusu olarak milli futbolcu Kenan Yıldız'ı seçerek ödülünü karşılaşma öncesinde takdim etti.

KENAN YILDIZ'IN PERFORMANSI

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Sezon başında 10 numaralı formayı alan Kenan Yıldız, toplamda 8 maçta görev aldı.

630 dakika sahada kalan 19 yaşındaki forvet arkası, 1 gol atarken, 2 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Serie A Juventus Kenan Yıldız
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