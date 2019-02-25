Eylül Öztürk anne oldu! O anlar sosyal medyadan paylaşıldı! Eylül Öztürk kimdir?

2017 yılında Kenan Özkan ile evlenen oyuncu Eylül Öztürk, Amerika'da doğum yaptı.

Eylül Öztürk, doğum için geçtiğimiz aylarda Florida'ya gitmişti. Eylül Öztürk, Alex ismini verdikleri oğlunu kucağına aldı. Eylül Öztürk'ün eşi Kenan Özkan ise o anları sosyal medyadan paylaştı.

EYLÜL ÖZTÜRK KİMDİR?

Eylül Öztürk, 4 Haziran 1986 tarihinde Balıkesir'de doğmuştur. Annesi öğretmen olan Eylül Öztürk ilkokulu Gölcük ve İstanbul'da okudu. AnnesiBelçika'ya öğretmen olarak gönderilince ortaokulu Belçika'da okudu. Bu sayede Flemenkçe, İngilizce ve Fransızca öğrendi. Bu sırada da Belçika'nın yerel bir tiyatro grubu seçmelerine katıldı ve 5 yıl boyunca bu grupla beraber çeşitli oyunlarda rol aldı.

Türkiye'ye döndüklerinde İstanbul Adnan MenderesAnadolu Lisesi'ni kazandı. Bu okulun yabancı dil bölümü açılmayınca geçici olarak Yeşilköy Anadolu Lisesi'ne transfer oldu ve lise yılları boyunca okulun müzik gruplarında solist olarak yer aldı.

İstanbul ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi Yunan Dili Ve Edebiyatı bölümünü kazanarak burada okurken de müzik ve oyunculuk hayatına devam etti, bir çok grupla solist olarak çalıştı ve sahne aldı. Aynı zamanda yerel bir TV kanalında uzun bir dönem sunuculuk yaptı, dizi ve kliplerde yer aldı.