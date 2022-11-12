Eynesil Belediyespor Turgutluspor'u 1-0 mağlup etti! Mert Danışmaz performansıyla parladı

TFF 3. Lig'de heyecan 11. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında zirvenin takipçilerinden Eynesil Belediyespor, deplasmanda Turgutluspor ile karşı karşıya geldi.

3 PUANI TEK GOLLE ALDI

Karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken, Giresun ekibi zirve takibini sürdürdü. Karşılaşmanın tek golü mücadelenin 54. dakikasında Hakan Akman'ın ayağından geldi. Bu sonuçla Eynesil Belediyespor puanını 19'a yükseltti.

MERT DANIŞMAZ PERFORMANSIYLA ALKIŞ ALDI!

Eynesil Belediyespor'un başarılı file bekçisi Mert Danışmaz, Turgutluspor karşısında da kalesini gole kapatmayı başarırken, performansıyla alkış aldı. Daha önce 1930 Bafraspor alt yapı, Trabzonspor U-16,U-17,U-18,U-21, 1461 Trabzonspor, Bayburt Grup, Denizli Futbol A, Sarayköy 1926 , Yomraspor, Silivrispor, Atakum Belediyespor gibi önemli kulüplerin formasını terleten 27 yaşındaki eldiven, Giresun ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.



