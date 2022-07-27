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EYOF 2022

27.07.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzmede Emir Batur Albayrak ve Belis Şakar gümüş madalya kazandı

Milli sporcular, Slovakya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin (EYOF 2022) ikinci gününde 9 dalda yarıştı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, yüzmede Emir Batur Albayrak 1500 metre finalinde 15.22.28'lik derecesiyle gümüş, Belis Şakar da 200 metre kelebek finalinde 2.15.71'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Tuncer Berk Ertürk 200 metre kelebek yarı finalindeki 2.03.93 derecesiyle finale yükseldi. 400 metre serbest finalinde Talya Erdoğan 4.21.84 derecesiyle dördüncü oldu.

Atletizmde Zeynep Kaya 100 metre seçmelerinde 12.29'luk derecesiyle, Mazlum Tuncer 800 metre seçmelerinde 1.56.10'luk derecesiyle finale yükseldi.

Badmintonda Ravza Bodur grup maçlarında Azerbaycanlı Hajar Nuriyeva ve Arnavut Fojojna Janko'yu 2-0 mağlup etti. Buğra Aktaş da Hırvat Roko Pipunic'i 2-0 yendi.

Cimnastikte bireysel genel tasnif alet elemlerinde Mert Efe Kılıçer paralel barda, Volkan Arda Hamarat halkada finale kaldı.

Teniste karışık çiftlerde Mustafa Kaan Köse ve İrem Kurt birinci turda Lüksemburglu Laura Palumbo/Lenny Forman ikilisini 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi ve ikinci tura yükseldi.

Voleybolda 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Polonya'ya 0-3, 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Polonya'ya 1-3 mağlup oldu.

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