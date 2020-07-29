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Eyüb’ün salıncak hayali gerçek oldu

DÜZCE HABERLERİ  | 29.07.2020 17:26 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü, Düzce’de yaşayan Dursun ailesinin otizmli çocukları 13 yaşındaki Eyüb Dursun’un salıncak hayalini gerçeğe dönüştürdü.Düzce’ de Güzelbahçe mahallesinde ikamet eden Dursun ailesi, yeni tip korona virüsle mücadele döneminde alınan tedbirler ve rahatsızlıkları dolayısıyla çocukları Eyüb’ü parka götüremedi.

Eyüb’ün salıncak hayali gerçek oldu

Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü, Düzce’de yaşayan Dursun ailesinin otizmli çocukları 13 yaşındaki Eyüb Dursun’un salıncak hayalini gerçeğe dönüştürdü.
Düzce’ de Güzelbahçe mahallesinde ikamet eden Dursun ailesi, yeni tip korona virüsle mücadele döneminde alınan tedbirler ve rahatsızlıkları dolayısıyla çocukları Eyüb’ü parka götüremedi. Bu süreç içerisinde de çocuklarının oldukça hırçınlaştığını Güzelbahçe Muhtarı Anıl Gürol ile paylaşan anne Dilber Dursun, çocukları Eyüp Dursun’ un salıncakları çok sevdiğini fakat aile bütçelerinin, çocuklarının bu hayalini gerçekleştirmek için yeterli olmadığını söyledi. Güzelbahçe Muhtarı bunun üzerine durumu Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğüne iletti. Ailenin talebinin yerinde olduğunun tespiti üzerine harekete geçen Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü, Eyüb’ün evlerine salıncak kurdurarak hayaline ve sevincine ortak oldu.

Eyüb’ün salıncak hayali gerçek oldu

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