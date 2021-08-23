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Eyüpspor, Adana Demirspor'dan Pa Dibba'yı transfer etti

23.08.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Adana Demirspor'dan Gambiyalı futbolcu Pa Dibba'yı kadrosuna dahil etti.

Eyüpspor, Adana Demirspor'dan Pa Dibba'yı transfer etti

Eflatun-sarılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 33 yaşındaki forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulübün transferle ilgili yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Eyüpspor'umuz geçtiğimiz sezondan beri takip ettiği Pa Dibba’yı renklerine bağladı. Başkanımız Murat Özkaya ve Asbaşkanımız Fatih Kulaksız'ın yoğun çaba ve çalışmaları sonucunda Pa Dibba ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a da bu transferde gösterdiği kolaylıklardan dolayı teşekkür ederiz."

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