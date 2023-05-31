Eyüpspor Arda Turan ile gümbür gümbür! Bodrumspor'u Play-Off 2. tur ilk maçında 1-0 mağlup edip avantajı kaptılar

TFF 1. Lig'de play-off heyecanı yaşanıyor. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, kendi sahasında İsmet Taşdemir'in takımı Bodrumspor'u konuk etti. Mücadele Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken Eyüpspor rövanş mücadelesi öncesi avantajı cebine koydu.

Mücadelenin tek golü karşılaşmanın 34. dakikasında Mustafa Pektemek'ten geldi ve karşılaşmanın skorunu belirledi.

GALATASARAY KAFİLESİ TRİBÜNDE

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Erden Timur ve Sarı-Kırmızılılar'ın yerli isimleri de karşılaşmayı tribünden takip ederken Yılmaz Vural, Burak Yılmaz, Umut Nayir, ve Atiba da karşılaşmayı tribünden takip etti.

RÖVANŞ MAÇI 4 HAZİRAN'DA

İki takım rövanş mücadelesinde 4 Haziran'da karşı karşıya gelecek. Mücadeleler sonunda tur atlayan ekip, play-off finalinde 8 Haziran'da Pendikspor'la karşı karşıya gelecek.

