SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Eyüpspor Arda Turan ile gümbür gümbür! Bodrumspor'u Play-Off 2. tur ilk maçında 1-0 mağlup edip avantajı kaptılar

Eyüpspor Arda Turan ile gümbür gümbür! Bodrumspor'u Play-Off 2. tur ilk maçında 1-0 mağlup edip avantajı kaptılar

31.05.2023 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... TFF 1. Lig'in play-off ikinci tur ilk maçında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor sahasında Bodrumspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Mustafa Pektemek'in attığı kaydettiği golle İstanbul ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. İşte detaylar...

Eyüpspor Arda Turan ile gümbür gümbür! Bodrumspor'u Play-Off 2. tur ilk maçında 1-0 mağlup edip avantajı kaptılar

TFF 1. Lig'de play-off heyecanı yaşanıyor. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, kendi sahasında İsmet Taşdemir'in takımı Bodrumspor'u konuk etti. Mücadele Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken Eyüpspor rövanş mücadelesi öncesi avantajı cebine koydu.

Mücadelenin tek golü karşılaşmanın 34. dakikasında Mustafa Pektemek'ten geldi ve karşılaşmanın skorunu belirledi.

GALATASARAY KAFİLESİ TRİBÜNDE

Fxef7U0WIAAwVJv

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Erden Timur ve Sarı-Kırmızılılar'ın yerli isimleri de karşılaşmayı tribünden takip ederken Yılmaz Vural, Burak Yılmaz, Umut Nayir, ve Atiba da karşılaşmayı tribünden takip etti.

RÖVANŞ MAÇI 4 HAZİRAN'DA

FxefJ38WwAsT1PW

İki takım rövanş mücadelesinde 4 Haziran'da karşı karşıya gelecek. Mücadeleler sonunda tur atlayan ekip, play-off finalinde 8 Haziran'da Pendikspor'la karşı karşıya gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Demet Akalın, Kocaelispor’un yönetimine girmek istediDemet Akalın, Kocaelispor’un yönetimine girmek istedi
''Bu akşam çok enteresan bir gece olacak''''Bu akşam çok enteresan bir gece olacak''
Zaniolo gelişmesi resmen açıklandı!Zaniolo gelişmesi resmen açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Arda Turan son dakika tff ak maçı erden süper li maçın

En Çok Okunan Haberler

'5 isimle yola devam, 3 yeni isim netleşti' iddiası

'5 isimle yola devam, 3 yeni isim netleşti' iddiası

İmamoğlu 'değişimi' işaret etmişti! CHP'den yanıt geldi

İmamoğlu 'değişimi' işaret etmişti! CHP'den yanıt geldi

Icardi'den Ümit Özat paylaşımı geldi, sosyal medya yıkıldı!

Icardi'den Ümit Özat paylaşımı geldi, sosyal medya yıkıldı!

Arda Güler'den ilginç sözler! ''Kendi elimizle...''

Arda Güler'den ilginç sözler! ''Kendi elimizle...''

G.Saraylı yıldızla ilişkisini saklayamadı! 'Kalp...'

G.Saraylı yıldızla ilişkisini saklayamadı! 'Kalp...'

En çok paylaşılan fotoğraf olarak rekor kırdı!

En çok paylaşılan fotoğraf olarak rekor kırdı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Anüsünde sıkışan doktorları bile şaşkına çevirdi! Acil ameliyat...

Anüsünde sıkışan doktorları bile şaşkına çevirdi! Acil ameliyat...

Kira anlaşmazlığı kanlı bitti! Emekli polis ev sahibi nişanlı çifti öldürdü

Kira anlaşmazlığı kanlı bitti! Emekli polis ev sahibi nişanlı çifti öldürdü

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Öğretmen ve 13 yaşındaki öğrencisinin ilişkisini “oyuncaklar” ele verdi

Öğretmen ve 13 yaşındaki öğrencisinin ilişkisini “oyuncaklar” ele verdi

Karısı güzellik yarışmasında ikinci oldu! Ortalığı birbirine kattı

Karısı güzellik yarışmasında ikinci oldu! Ortalığı birbirine kattı

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.