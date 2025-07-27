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Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'dan Berke Özer için skandal iddialar! ‘‘Hülleli teklif aldık’’ sözleri gündeme bomba gibi oturdu...

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’da kaleci Berke Özer’in talipleri her geçen gün artarken, Asbaşkan Fatih Kulaksız, kaleci Berke Özer için skandal bir iddia ortaya attı. Kulaksız’ın, Berke Özer için ‘‘hülleli bir teklif aldık’’ sözleri gündemi sarstı.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'dan Berke Özer için skandal iddialar! ‘‘Hülleli teklif aldık’’ sözleri gündeme bomba gibi oturdu...
Burak Kavuncu

Gösterdiği başarılı performans ile Galatasaray ve Trabzonspor’u peşine takan Berke Özer’e menajerler aracılığıyla teklifler gelirken, Eyüpspor’un Asbaşkanı Fatih Kulaksız’ın ortaya attığı hülle iddiası gündeme bomba gibi oturdu.

''AÇIKTAN PARA TEKLİF ETTİLER!''

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız dan Berke Özer için skandal iddialar! ‘‘Hülleli teklif aldık’’ sözleri gündeme bomba gibi oturdu... 1

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Berke Özer için menajerler aracılığıyla bize hülleli bir teklif de getirildi. Fenerbahçe'nin %40 payı olduğu için bize açıktan para teklif ettiler. Bizim böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil." İfadelerini kullandı.

UĞURCAN ÇAKIR İHTİMALİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız dan Berke Özer için skandal iddialar! ‘‘Hülleli teklif aldık’’ sözleri gündeme bomba gibi oturdu... 2

Trabzonspor’da geçtiğimiz günlerde Uğurcan Çakır’ın yurt içi ve yurt dışından aldığı tekliflerin ardından ayrılığının gündeme gelmesi üzerine yönetim Berke Özer için düğmeye basmış ve ilgilendiği öne sürülmüştü. Uğurcan transferinde resmi adımların atılmaması üzerine transfer rafa kaldırılmıştı.

MUSLERA’NIN ARDINDAN DÜŞÜNÜLDÜ

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız dan Berke Özer için skandal iddialar! ‘‘Hülleli teklif aldık’’ sözleri gündeme bomba gibi oturdu... 3

Galatasaray’da Fernando Muslera’nın takımdan ayrılmasıyla birlikte kaleci arayışlarına girildi. Transfer döneminin başlarında Günay Güvenç ile rekabet edebilecek yerli bir kaleci için akıllara gelen Berke Özer için menajerler aracılığıyla ilgilenildiği bildirilse de herhangi bir resmi teklifin yapılmadığı ortaya çıktı. Ardından gündeme gelen Ederson ve Yann Sommer ve Donnarumma ile Berke transferi gündemden kalktı.

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