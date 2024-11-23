Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçında ilginç taktik! Kramponlarının içine tuz ve karabiber döktü! Sebebi sonradan anlaşıldı...

Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçında yeşil sahalarda daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Léo Dubois'in kramponunun içine tuz ve karabiber koyması sosyal medyada gündem oldu.

İSTANBUL'DA HAVA SOĞUDU

İstanbul'da soğuyan hava sebebiyle oyuncular bir takım önlemler aldı. Yer yer kar yağışlarının bile göründüğü İstanbul'da yaşanan soğuktan etkilenmemek için bazı oyuncular ilginç yöntemler keşfetti.

TUZ VE KARABİBER FORMÜLÜ

Léo Dubois, ayaklarını sıcak tutmak için kramponlarının içine tuz ve karabiber serpti. Dubois'in bu formülü sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.