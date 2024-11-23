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  4. Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçında ilginç taktik! Kramponlarının içine tuz ve karabiber döktü! Sebebi sonradan anlaşıldı...

Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçında ilginç taktik! Kramponlarının içine tuz ve karabiber döktü! Sebebi sonradan anlaşıldı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.11.2024 14:13
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Eyüpspor ile Çaykur Rizespor'un İstanbul'da karşı karşıya geldiği maçta ilginç bir olay yaşandı. Havanın soğuması sebebiyle futbolcular bir çeşit önlemler aldı. Eyüpspor forması giyen Léo Dubois, kramponunun içine tuz ve karabiber koydu.

Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçında ilginç taktik! Kramponlarının içine tuz ve karabiber döktü! Sebebi sonradan anlaşıldı...
Leo Dubois

Leo Dubois

FRA Fransa
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Eyüpspor
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Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçında yeşil sahalarda daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Léo Dubois'in kramponunun içine tuz ve karabiber koyması sosyal medyada gündem oldu.

İSTANBUL'DA HAVA SOĞUDU

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İstanbul'da soğuyan hava sebebiyle oyuncular bir takım önlemler aldı. Yer yer kar yağışlarının bile göründüğü İstanbul'da yaşanan soğuktan etkilenmemek için bazı oyuncular ilginç yöntemler keşfetti.

TUZ VE KARABİBER FORMÜLÜ

Léo Dubois, ayaklarını sıcak tutmak için kramponlarının içine tuz ve karabiber serpti. Dubois'in bu formülü sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

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13:30 54'
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor
1 - 0
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Eyüpspor Leo Dubois
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