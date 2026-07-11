Eyüpspor'dan kaleye Madrid duvarı! İspanyol devinden flaş transfer...

Süper Lig arenasında kalıcı olmak ve üst sıraları zorlamak isteyen Eyüpspor, gelecek sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Eksik bölgeler için teknik heyetin raporu doğrultusunda nokta atışı takviyeler yapmayı planlayan eflatun-sarılı ekip, transfer piyasasında vites yükseltti. İstanbul temsilcisinin en kritik hamlelerinden biri ise kale bölgesi için gerçekleşti.

MADRID İLE MOLDOVAN TEMASI

Transfer döneminde kadrosuna üst düzey bir kaleci takviyesi yapmak isteyen Eyüpspor yönetiminin radarına, bonservisi İspanya La Liga'nın köklü kulüplerinden Atletico Madrid'de bulunan Horatiu Moldovan takıldı. Eflatun-sarılı kurmaylar, 28 yaşındaki Rumen file bekçisinin durumunu sormak ve transfer şartlarını görüşmek üzere İspanyol deviyle vakit kaybetmeden resmi temaslara başladı.

ANLAŞMA SAĞLANDI: OPSİYON EYÜPSPOR'DA

İspanya'da yürütülen sıkı pazarlıklar sonucunda taraflar el sıkıştı. Eyüpspor, Atletico Madrid ile Horatiu Moldovan'ın kiralık transferi konusunda her konuda anlaşmaya vardı. Bu flaş transferin en dikkat çeken detayı ise sözleşmedeki madde oldu. Deneyimli kalecinin satın alma opsiyonuyla kiralandığı ve bu opsiyon hakkının tamamen Eyüpspor Kulübü'nde olduğu öğrenildi. Moldovan'ın kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.