Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Samsunsporlu oyuncularından Okan Kocuk, Logi Tmasson, Rick van Drongelen, Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Afonso Sousa, Marius Mouandilmadji, Joe Mendes, Jaurs Assoumou, Yunus Emre Çift, Elayis Tavşan, Yalçın Kayan, Saikuba Jarju, Ebrima Ceesay ve Ali Badra’nın, VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde çeşitli sağlık taramaları yapıldı.

Kontroller kapsamında futbolcular; göz, ortopedi, genel cerrahi, nöroloji, kardiyoloji, kulak burun boğaz ve dahiliye branşlarında muayene edildi. Oyunculara ayrıca radyolojik görüntüleme, ekokardiyografi, efor testi ve laboratuvar tetkikleri uygulandı.

Yeni sezon öncesi gerçekleştirilen sağlık kontrolleriyle futbolcuların genel sağlık durumları detaylı şekilde değerlendirilirken, sezon hazırlık sürecine yönelik önemli veriler elde edildi.