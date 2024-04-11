Eyüpspor'dan resmi Luka Modric açıklaması geldi! ''Emeklemeden yürümek olmaz"

Eyüpspor Başkanı geçtiğimiz günlerde Modric ile ilgili konuşmuş ve “37, 38 veya 40 yaşında olsa da fark etmez. Bir gün mutlaka onu Eyüpspor’a transfer etmek istiyorum” demişti.

SOSYAL MEDYADA FLAŞ İDDİA

Arda Turan'ın çevresini kullanıp Modric ile iletişime geçtiği iddia edilmiş ve transfer için büyük bir bütçe ayarlandığı yazılmıştı.

EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Bazı yayın organlarında Eyüpsporumuzun Luka Modric ile ilgilendiği haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yalanlarken bile mahcup oluyor insan. Bize en iyilerini layık görmeniz bizi mutlu ediyor fakat gerçekçi olmak lazım, önce bir Süper Lig'de kalıcı olalım, tüm Türk futbol kamuoyu bizim duruşumuzu görsün. Sonra yavaş yavaş hedefleri büyütürüz. Emeklemeden yürümek olmaz" açıklamasını yaptı.





