Eyüpspor'dan transfer şov! 6 oyuncu birden...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon yapılanması çerçevesinde 6 futbolcu transfer etti.

Eyüpspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Balıkesirspor'dan 18 yaşındaki Erdem Gökçe, geçen sezon MKE Ankaragücü'nde oynayan 30 yaşındaki Mehmet Murat Uçar, geride kalan sezon Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 25 yaşındaki Nijeryalı Emeka Eze, Kayserispor'dan 33 yaşındaki Uğur Demirok ile 30 yaşındaki İbrahim Akdağ ve Galatasaray'dan 28 yaşındaki Alparslan Öztürk ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

