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Eyüpspor G.Saray maçını iptal etti

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.08.2020 08:15 | Son Güncelleme

Eyüpspor kulübünden yapılan açıklamaya göre 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkması sebebiyle Galatasaray ile oynanacak hazırlık maçının iptal edildiği açıklandı.

Eyüpspor G.Saray maçını iptal etti

TFF 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray ile oynanacak hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.

Futbolculara yapılan koronavirüs testinte 1 oyuncuda pozitif bulgulara rastlayan Eyüpspor'da alınan karar doğrultusunda Galatasaray ile oynanacak hazırlık maçının iptal edildiği kaydedildi.

Eyüpspor ile Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nde saat 17:00'de sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelecekti.

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