Eyüpspor - Kocaelispor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Eyüpspor Cumartesi 13:30 Kocaelispor

Eyüpspor ile Kocaelispor, 7 Kasım 2026 saat 13:30'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu'nda karşılaşıyor.

İki takım Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Eyüpspor, kötü formunu tersine çevirmek istiyor.

Lig Durumu Eyüpspor 18. Trendyol Süper Lig O 10 G 1 B 0 M 9 P 3 3 Attığı Gol 28 Yediği Gol -25 Averaj Kocaelispor 8. Trendyol Süper Lig O 10 G 5 B 1 M 4 P 16 11 Attığı Gol 9 Yediği Gol +2 Averaj Gol Durumu (Toplam) Eyüpspor 3 / 28 Kocaelispor 11 / 9 İç Saha / Deplasman Performansı E Eyüpspor İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 1 / 0 / 4 Gol 2 – 9 K Kocaelispor Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 2 / 0 / 3 Gol 5 – 7

Eyüpspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 20 gol yedi. Ligde 3 puanla 18. sırada.

Kocaelispor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 16 puanla 8. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Eyüpspor M M M M M tüm kulvarlar Fethiyespor 2-4 Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası G

Amed Sportif Faaliyetler 5-1 Eyüpspor Trendyol Süper Lig M

Eyüpspor 0-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig M

Erzurumspor FK 2-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig M

Eyüpspor 0-4 Göztepe Trendyol Süper Lig M Kocaelispor B G M M G tüm kulvarlar Kocaelispor 0-0 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig B

Kocaelispor 3-0 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor Ziraat Türkiye Kupası G

Corendon Alanyaspor 1-2 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G

Kocaelispor 1-2 Göztepe Trendyol Süper Lig M

Beşiktaş 2-1 Kocaelispor Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Eyüpspor, son 5 maçında galibiyet alamayarak büyük bir sıkıntı yaşıyor ve toplamda 20 gol kalarak savunmada zayıf kaldı. Kocaelispor ise son 5 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek daha derli toplu bir performans sergiledi.

Eksik Oyuncular Eyüpspor 1 eksik Talha Ülvan Kocaelispor 3 eksik Massadio Haidara Bruno Petkovic Tanguy Zoukrou

Eyüpspor kadrosunda Talha Ülvan (Şüpheli) yer almıyor.

Kocaelispor kadrosunda Massadio Haidara (Sakat - Adale Yırtığı), Bruno Petkovic (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Tanguy Zoukrou (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Zak Jules Eyüpspor 1 Gol 1 Asist Ahmed Abdullahi Eyüpspor 2 Gol 0 Asist Abdelhamid Sabiri Eyüpspor 0 Gol 1 Asist Jawad El Yamiq Eyüpspor 0 Gol 0 Asist Berkan Kutlu Kocaelispor 4 Gol 1 Asist Gonçalo Sousa Kocaelispor 0 Gol 2 Asist Florian Aye Kocaelispor 1 Gol 1 Asist Show Kocaelispor 1 Gol 1 Asist

Eyüpspor'da Ahmed Abdullahi 2 golle dikkat çekerken, Kocaelispor'da Berkan Kutlu 4 golle takımın en önemli oyuncusu konumunda.

İkili Rekabet 2 Eyüpspor 0 Beraberlik 3 Kocaelispor ikas Eyüpspor 0-1 Kocaelispor Trendyol Süper Lig

Kocaelispor 1-0 ikas Eyüpspor Trendyol Süper Lig

Kocaelispor 2-1 Eyüpspor Trendyol 1. Lig

Eyüpspor 2-0 Kocaelispor Trendyol 1. Lig

Eyüpspor 2-1 Kocaelispor Trendyol 1. Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Eyüpspor 2, Kocaelispor 3 galibiyet aldı. Bu maçlarda Eyüpspor 5, Kocaelispor 5 gol attı.