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Eyüpspor - Kocaelispor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Eyüpspor, son dönemde yaşadığı mağlubiyetlerle dikkat çekerken, Kocaelispor son maçlarda daha başarılı performans sergiledi. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Eyüpspor - Kocaelispor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Trendyol Süper Lig
Eyüpspor
Cumartesi 13:30
07.11.2026
Kocaelispor
Stadyum: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Yayın: beIN Sports

Eyüpspor ile Kocaelispor, 7 Kasım 2026 saat 13:30'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu'nda karşılaşıyor.

İki takım Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Eyüpspor, kötü formunu tersine çevirmek istiyor.

Lig Durumu

Eyüpspor

18. Trendyol Süper Lig
O
10
G
1
B
0
M
9
P
3
3
Attığı Gol
28
Yediği Gol
-25
Averaj

Kocaelispor

8. Trendyol Süper Lig
O
10
G
5
B
1
M
4
P
16
11
Attığı Gol
9
Yediği Gol
+2
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Eyüpspor 3 / 28
Kocaelispor 11 / 9

İç Saha / Deplasman Performansı

Eyüpspor İç saha
Oynanan Maç
5
G / B / M
1 / 0 / 4
Gol
2 – 9
Kocaelispor Deplasman
Oynanan Maç
5
G / B / M
2 / 0 / 3
Gol
5 – 7

Eyüpspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 20 gol yedi. Ligde 3 puanla 18. sırada.

Kocaelispor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 16 puanla 8. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Eyüpspor M M M M M

tüm kulvarlar

  • 04.11.2026 Fethiyespor 2-4 Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası G
  • 01.11.2026 Amed Sportif Faaliyetler 5-1 Eyüpspor Trendyol Süper Lig M
  • 24.10.2026 Eyüpspor 0-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig M
  • 17.10.2026 Erzurumspor FK 2-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig M
  • 12.10.2026 Eyüpspor 0-4 Göztepe Trendyol Süper Lig M
Kocaelispor B G M M G

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Kocaelispor 0-0 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig B
  • 27.10.2026 Kocaelispor 3-0 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor Ziraat Türkiye Kupası G
  • 23.10.2026 Corendon Alanyaspor 1-2 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G
  • 18.10.2026 Kocaelispor 1-2 Göztepe Trendyol Süper Lig M
  • 11.10.2026 Beşiktaş 2-1 Kocaelispor Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Eyüpspor, son 5 maçında galibiyet alamayarak büyük bir sıkıntı yaşıyor ve toplamda 20 gol kalarak savunmada zayıf kaldı. Kocaelispor ise son 5 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek daha derli toplu bir performans sergiledi.

Eksik Oyuncular

Eyüpspor

1 eksik
Talha Ülvan Şüpheli

Kocaelispor

3 eksik
Massadio Haidara Sakat Adale Yırtığı
Bruno Petkovic Sakat Uyluk Sakatlığı
Tanguy Zoukrou Sakat Arka Adalesinde Yırtık

Eyüpspor kadrosunda Talha Ülvan (Şüpheli) yer almıyor.

Kocaelispor kadrosunda Massadio Haidara (Sakat - Adale Yırtığı), Bruno Petkovic (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Tanguy Zoukrou (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Zak Jules Zak Jules Eyüpspor 1 Gol 1 Asist
Ahmed Abdullahi Ahmed Abdullahi Eyüpspor 2 Gol 0 Asist
Abdelhamid Sabiri Abdelhamid Sabiri Eyüpspor 0 Gol 1 Asist
Jawad El Yamiq Eyüpspor 0 Gol 0 Asist
Berkan Kutlu Berkan Kutlu Kocaelispor 4 Gol 1 Asist
Gonçalo Sousa Kocaelispor 0 Gol 2 Asist
Florian Aye Kocaelispor 1 Gol 1 Asist
Show Kocaelispor 1 Gol 1 Asist

Eyüpspor'da Ahmed Abdullahi 2 golle dikkat çekerken, Kocaelispor'da Berkan Kutlu 4 golle takımın en önemli oyuncusu konumunda.

İkili Rekabet
2 Eyüpspor
0 Beraberlik
3 Kocaelispor
  • 09.03.2026 ikas Eyüpspor 0-1 Kocaelispor Trendyol Süper Lig
  • 04.10.2025 Kocaelispor 1-0 ikas Eyüpspor Trendyol Süper Lig
  • 20.01.2024 Kocaelispor 2-1 Eyüpspor Trendyol 1. Lig
  • 21.08.2023 Eyüpspor 2-0 Kocaelispor Trendyol 1. Lig
  • 14.05.2022 Eyüpspor 2-1 Kocaelispor Trendyol 1. Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Eyüpspor 2, Kocaelispor 3 galibiyet aldı. Bu maçlarda Eyüpspor 5, Kocaelispor 5 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Eyüpspor - Kocaelispor maçı ne zaman?

7 Kasım 2026

Eyüpspor - Kocaelispor maçı saat kaçta?

13:30

Eyüpspor - Kocaelispor maçı hangi kanalda?

beIN Sports

Eyüpspor - Kocaelispor maçında hangi oyuncular eksik?

Talha Ülvan, Massadio Haidara, Bruno Petkovic, Tanguy Zoukrou

Eyüpspor ve Kocaelispor'un ligde kaç puanı var?

Eyüpspor'un 3, Kocaelispor'un 16 puanı var.

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Kocaelispor
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