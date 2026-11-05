Eyüpspor - Kocaelispor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Eyüpspor ile Kocaelispor, 7 Kasım 2026 saat 13:30'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu'nda karşılaşıyor.
İki takım Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Eyüpspor, kötü formunu tersine çevirmek istiyor.
Eyüpspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 20 gol yedi. Ligde 3 puanla 18. sırada.
Kocaelispor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 16 puanla 8. sırada.
Eyüpspor, son 5 maçında galibiyet alamayarak büyük bir sıkıntı yaşıyor ve toplamda 20 gol kalarak savunmada zayıf kaldı. Kocaelispor ise son 5 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek daha derli toplu bir performans sergiledi.
Eyüpspor kadrosunda Talha Ülvan (Şüpheli) yer almıyor.
Kocaelispor kadrosunda Massadio Haidara (Sakat - Adale Yırtığı), Bruno Petkovic (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Tanguy Zoukrou (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık) yer almıyor.
Eyüpspor'da Ahmed Abdullahi 2 golle dikkat çekerken, Kocaelispor'da Berkan Kutlu 4 golle takımın en önemli oyuncusu konumunda.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Eyüpspor 2, Kocaelispor 3 galibiyet aldı. Bu maçlarda Eyüpspor 5, Kocaelispor 5 gol attı.
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