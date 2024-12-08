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Eyüpspor Samsunspor'u 3-0 mağlup etti! İstanbul ekibi Arda Turan ile bir ilki başardı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.12.2024 15:43
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Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Samsunspor ile karşılaşan Eyüpspor rakibini 3-0 mağlup ederken, bir ilki başardı. İşte detaylar...

Eyüpspor Samsunspor'u 3-0 mağlup etti! İstanbul ekibi Arda Turan ile bir ilki başardı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ikas Eyüpspor, Reeder Samsunspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri, 54 ile 69. dakikalarda Mame Thiam ve 64. dakikada Halil Akbunar kaydetti.

BİR İLKİ BAŞARDILAR

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Bugüne kadar Samsunspor'a rakip olduğu 8 resmi maçın hiçbirini kazanamayan Eyüpspor, bu galibiyetle birlikte bir ilki başardı.

Bu sonuçla birlikte ligde 2 maç sonra kazanan Eyüpspor, 26 puana ulaştı. Ligde 4. mağlubiyetini alan Samsunspor ise 29 puanda kaldı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor
3 - 0
Reeder Samsunspor Reeder Samsunspor

Anahtar Kelimeler:
Samsunspor Eyüpspor Arda Turan
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