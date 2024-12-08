Eyüpspor Samsunspor'u 3-0 mağlup etti! İstanbul ekibi Arda Turan ile bir ilki başardı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ikas Eyüpspor, Reeder Samsunspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri, 54 ile 69. dakikalarda Mame Thiam ve 64. dakikada Halil Akbunar kaydetti.

BİR İLKİ BAŞARDILAR

Bugüne kadar Samsunspor'a rakip olduğu 8 resmi maçın hiçbirini kazanamayan Eyüpspor, bu galibiyetle birlikte bir ilki başardı.

Bu sonuçla birlikte ligde 2 maç sonra kazanan Eyüpspor, 26 puana ulaştı. Ligde 4. mağlubiyetini alan Samsunspor ise 29 puanda kaldı.