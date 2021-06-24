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Eyüpspor, sol bek Mehmet Uslu'yu transfer etti

24.06.2021 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor kadrosuna takviye yaptı.

Eyüpspor, sol bek Mehmet Uslu'yu transfer etti

TFF 1. Lig'in yeni takımı Eyüpspor, defans oyuncusu Mehmet Uslu'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geride kalan sezonun ilk yarısını TFF 1. Lig'de Adana Demispor, ikinci yarısını da İstanbulspor'da geçiren Mehmet Uslu ile sözleşme imzalandı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan asbaşkan Fatih Kulaksız, "Mehmet Uslu, uzun yıllar Süper Lig ve 1. Lig'de mücadele etmiş bir kardeşimiz. Kendisinin bize faydalı olacağını düşünüyoruz. Tecrübeli oyuncularla genç oyuncuları bir araya getirerek, iyi bir takım oluşturmak istiyoruz. Bu transfer inşallah iki taraf için de hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Eyüpspor forması giyeceği için mutlu olduğunu aktaran 33 yaşındaki sol bek Mehmet Uslu ise "Geçen sene yaşanan şampiyonluğu inşallah bu sene de 1. Lig'de taçlandırırız. Hem Eyüpspor hem de benim adıma hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Açıklamada, "Mehmet Uslu'ya 'hoş geldin' diyor, Eyüpspor'umuzda başarılar diliyoruz." denildi.

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transfer
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