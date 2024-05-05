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Eyüpspor'un yenemediği tek takım var!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.05.2024 11:45
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Göztepe, Trendyol 1. Lig’in 33. haftasında Eyüpspor’u 3-0 yenerek bu sezon rakibini ikinci kez mağlup etti.

Eyüpspor'un yenemediği tek takım var!

Trendyol 1. Lig’de haftalar önce Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Eyüpspor ile Göztepe, 33. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. İstanbul ekibini 3-0 yenen sarı-kırmızılılar, bu sezon rakibini ikinci kez mağlup etti. Son maçlar öncesi liderlik şansını bulunduran İzmir temsilcisi, rakibinin son haftada kaybetmesi, kendisinin de yenmesi durumunda sezonu birinci sırada tamamlayacak.

"EYÜPSPOR ÇOK İYİ BİR TAKIM"

Eyüpspor karşılaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, kendileri için iyi bir maç olduğunu ifade ederek, "11’e 11 olan bölümde de üstün olan taraf bizdik. Daha sonra 1-0 oldu ve ardından kırmızı kart geldi. Bu bölümden sonra Eyüpspor için işlerin zorlaştığını düşünüyorum.

Şu an gerçekten çok mutluyum Çünkü maçtan önce oyuncularım çok ciddi bir şekilde antrenman yaptı. Aynı şekilde maçta da ciddi bir şekilde oynayıp, galip geldiler. Uzun kutlamalar yaptık. Ardından ise kısa bir hazırlanma sürecimiz oldu ama oyuncularım hem kutlama yapmayı hem de ciddi bir şekilde çalışmayı bildiklerini gösterdi. Bu durumdan ötürü büyük bir mutluluk duyuyorum. Eyüpspor’u tebrik ediyorum. Onlar da Süper Lig’e yükselmeyi hak etti. Eyüpspor çok iyi bir takım. Çok iyi hocaya sahip bir takım. Onlara da gelecek sezon için başarılar diliyorum" dedi..

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