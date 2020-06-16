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Eyüpsultan Belediyesi spor eğitmenlerine pandemi semineri

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.06.2020 17:18 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yaz Spor Okulu’nun açılışı öncesi, birim yöneticilerine ve spor eğitmenlerine pandemi ile ilgili bilgilendirme semineri düzenlendi.Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Dr.

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yaz Spor Okulu’nun açılışı öncesi, birim yöneticilerine ve spor eğitmenlerine pandemi ile ilgili bilgilendirme semineri düzenlendi.

Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Dr. İsmail Uysal’ın da katıldığı seminerde, korona virüs salgını ile ilgili alınması gereken tedbirler, eğitimler sırasında dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.

“Virüs mutasyona uğrayarak her zaman kendini yeniler”
Başkan Yardımcısı Uysal, seminer öncesi yaptığı konuşmada, Covid-19 olarak adlandırılan yeni korona virüs hakkında bilgi vererek, “Aralık 2019 tarihinde görüldüğü için bu isim konuldu. Hemen hemen her sene yeni virüsler çıkıyor. Virüs çıktığı gibi kalmaz. Bu seneki Covid 19 önümüzdeki yıl daha farklı kendisini gösterebilir. Virüs mutasyona uğrayarak her zaman kendini yeniler. O yüzden kendimizi korumamız lazım. İsmi ne olursa olsun hastalıktan kendimizi korumamız gerekiyor. En önemli korunma yöntemi hijyen. El dezenfektanlarını sürekli olarak kullanalım. En güzeli ellerinizi sabunlu suyla yıkamak. Yağ içeren bir virüs olduğu için sabun gibi yağ çözücülerle çabuk çözülüyor. Sabunla çabuk bozulabilen yapısı var” dedi.

Sosyal mesafe ve doğru maske kullanımının önemi
Eyüpsultan Belediyesi Alibeyköy Spor Kompleksi’nde düzenlenen seminerde Dr. Muhammed Eyüp Han, korona virüsten korunma yolları, sosyal ortamda mesafenin önemi, uygun maskenin nasıl olması gerektiği, doğru şekilde maske kullanımı ve hijyenin öneminden bahsederek, korona virüsün bulaşma yollarının göz, burun ve ağız mukozasına temasla, damlacık yoluyla olduğunu ifade etti. Dr. Han konuşmasının devamında ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanan 14 maddelik kuralları anlattı. Seminer, gençlik merkezleri ve bilgi evi eğitmenlerine de verilecek.

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