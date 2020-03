Eyüpsultan Belediyesi vatandaşları yalnız bırakmadı

Eyüpsultan Belediyesi, küresel çapta bir krize yol açan ve dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne yol açan korona virüse karşı vatandaşların bu süreçte mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, bu süreçte vatandaşları yalnız bırakmayarak yanlarında yer aldı.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ise, rutin çalışmalarına devam ederken, virüs nedeniyle bu hizmetlerini arttırıp yenilerini de ekleyerek vatandaşları bu zor günlerinde yalnız bırakmıyor. Rutin olarak her gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiren Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü, bu zor günlerde sadece ihtiyaç sahibi ailelere değil, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan gelen talepleri de geri çevirmiyor. İlçede her gün 300 aileye sıcak yemek ulaştıran ekipler her eve 3 çeşit sıcak yemek bırakıyor.

5 bin aileye erzak dağıtılacak

65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların bütün ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları ile birlikte hizmet veren Eyüpsultan Belediyesi, 7 bölgeye ayrılan ilçede, özel kurulan ekiplerle vatandaşların market alışverişlerini de yerine getirmeye devam ediyor. Evden çıkamayan vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak, özellikle gıda konusunda sıkıntı yaşamamaları adına tedbirleri arttıran Eyüpsultan Belediyesi, pazartesi gününden itibaren ise ihtiyaç sahibi ailelere, Ramazan erzağı dağıtımına başlayacak. Toplam 5 bin erzak dağıtımı yapılacak.