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Eyüpsultan mahallelerinde temizlik seferberliği

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.09.2020 16:42 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi, covid-19 vak’alarının artmasıyla birlikte 17 Mart tarihinde ilçe genelinde Temizlik ve Dezenfeksiyon Seferberliği başlatmıştı.Son günlerde vak’alardaki artış nedeniyle Eyüpsultan’da Temizlik ve Dezenfeksiyon Seferberliği yeniden başladı.

Eyüpsultan Belediyesi, covid-19 vak’alarının artmasıyla birlikte 17 Mart tarihinde ilçe genelinde Temizlik ve Dezenfeksiyon Seferberliği başlatmıştı.
Son günlerde vak’alardaki artış nedeniyle Eyüpsultan’da Temizlik ve Dezenfeksiyon Seferberliği yeniden başladı. Bu kapsamda Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri, Veteriner İşleri ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleriyle mahallelerde koordineli bir şekilde dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yaparken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri de esnaf ve maske denetimi gerçekleştiriyor. Ekipler bugün Emniyette ve Güzeltepe Mahallesi’nde cadde ve sokakları süpürüp, tazyikli suyla yıkadılar.
Ayrıca bina girişleri, iş yerleri, parklar ve çöp konteynerleri ekipler tarafından yıkanarak dezenfekte edildi.
Eyüpsultan Belediyesinin başlattığı temizlik seferberliğinden memnun kalan vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkür etti.

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