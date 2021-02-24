YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Eyüpsultan Meydanı ve çevresi yeni görünümüne kavuşuyor

Eyüpsultan Meydanı ve çevresi yeni görünümüne kavuşuyor

24.02.2021 14:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan Belediyesi’nin, Eyüpsultan Camii ve çevresinin layık olduğu güzelliğe kavuşması için başlattığı düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Çalışmalar kapsamında Eyüpsultan Camii ve Meydanında bulunan tarihi yapıların görünümlerini kapatan düzensiz yapılaşmalar kaldırılıyor.

Eyüpsultan Belediyesi’nin, Eyüpsultan Camii ve çevresinin layık olduğu güzelliğe kavuşması için başlattığı düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında Eyüpsultan Camii ve Meydanında bulunan tarihi yapıların görünümlerini kapatan düzensiz yapılaşmalar kaldırılıyor. Tarihi yapıların yanı sıra Eyüpsultan Meydanı ve çevresinde bulunan yapılar, tarihi dokuya uygun bir şekilde düzenleniyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, iller bankasından alınan 15 milyon TL’lik hibe ile Eyüpsultan Meydanı ve çevresindeki binalarda cephe sağlamlaştırma çalışmaları, Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün kurduğu ekiple sürdürülüyor. Cephe düzenleme projesi 384 adet binayı kapsıyor. Bu binalar Fahri Korutürk Caddesi’nde, Kalenderhane Caddesi’nde, İskele Sokağı’nda ve Zal Mahmut Paşa Sokağı’nda bulunuyor. 384 binanın 116 adeti tescilli yapıyı içeriyor. Proje çalışmasında cephelerdeki eklentiler ve tabelalar tabela yönetmeliğine uygun hale getiriliyor, tenteler düzenleniyor ve cepheler renklendiriliyor.
2021 yılının sonunda bitmesi planlanan projeyle Eyüpsultanlılar ve Eyüp Sultan’a gelen ziyaretçiler karmaşık, kaotik görünümden kurtulmuş halde Eyüpsultan’ın yeni yüzüyle karşılaşacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
1/

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
06:15
Sabah
07:39
Öğle
13:22
İkindi
16:24
Akşam
18:56
Yatsı
20:15

İstanbul Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

Kadın kuaförleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi

Kadın kuaförleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi

Fatih’te kadın kuaförleri korona virüse karşı dezenfekte edildi

Fatih’te kadın kuaförleri korona virüse karşı dezenfekte edildi

Başkan Yıldız gençlerle birlikte sahaya indi

Başkan Yıldız gençlerle birlikte sahaya indi

TFF 1. Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

TFF 1. Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

"TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" gençleri girişimcilik programına davet ediyor

"TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" gençleri girişimcilik programına davet ediyor

Sabancı Holding, "yeni ekonomi" ile iki kat büyüme hedefliyor

Sabancı Holding, "yeni ekonomi" ile iki kat büyüme hedefliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.