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Eyüpsultan, Rami Kültür Merkezine kavuşuyor

06.02.2021 16:08 | Son Güncelleme:
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Eyüpsultan, Rami Kültür Merkezine kavuşuyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçede yaşayan gençler, çocuklar ve vatandaşlar için, kültür, sanat, eğitim ve spor alanında bir çok yeni projeyi hayata geçiriyor.Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçede yaşayan gençler, çocuklar ve vatandaşlar için, kültür, sanat, eğitim ve spor alanında bir çok yeni projeyi hayata geçiriyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçede yaşayan gençler, çocuklar ve vatandaşlar için, kültür, sanat, eğitim ve spor alanında bir çok yeni projeyi hayata geçiriyor.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçede yaşayan gençler, çocuklar ve vatandaşlar için, kültür, sanat, eğitim ve spor alanında bir çok yeni projeyi hayata geçiriyor. Bu projeler arasında Rami Kültür Merkezi de yer alıyor. Rami Kültür Merkezi toplamda 667 metrekare alan üzerine inşa edilecek. Kültür merkezi binası zemin oturumu olarak 171 metrekarelik alana sahip olacak. Kültür merkezi bünyesinde çok amaçlı salon, çocuk atölyesi ve altı adet derslik bulunacak. İnşaatının tamamlanmasının ardından hizmete alınacak kültür merkezinde farklı branşlarda eğitimler verilecek.

Eyüpsultan, Rami Kültür Merkezine kavuşuyor

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