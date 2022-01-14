Eyüpsultan'da bariyere çarpan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da otomobille yol ayrımındaki bariyere çarpan sürücü aracı bırakıp kaçtı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 GD 4549 plakalı otomobil, Eyüpsultan-Kemerburgaz Yolu Hasdal Askeri Kışlası önünde yol ayrımındaki bariyere çarptı.

Kaza sonrası sürücü ve beraberindeki kişi, otomobili bırakarak kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bariyere saplanan otomobil çekici yardımıyla çıkarıldı.



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