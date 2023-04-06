Eyüpsultan'da bir kişinin öldüğü kafeye yönelik silahlı saldırı davasında 1 sanık tahliye edildi

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Fatih Uzunyayla, Emirhan Örs ve Üveyiz Kınay ile tutuksuz sanık Emre Duran katılırken, başka suçtan hükümlü Doğan Gökdoğan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, Talat Kaya'nın ailesi ile bazı müştekiler de geldi.

Duruşmada söz verilen müştekiler ve avukatları sanıklara en yüksek cezanın verilmesini istedi.

Savunma yapan tutuklu sanık Fatih Uzunyayla, dava konusu olaya dahil olmadığı için rahat olduğunu belirterek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Diğer tutuklu sanık Emirhan Örs ise üniversite öğrencisi olduğunu ifade ederek, "Arkadaşlarım KPSS'ye hazırlanırken ben mahkemeye hazırlanıyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Sanıkların avukatları, müvekkillerine dair net bir delil olmadığını öne sürerek tahliyelerini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Fatih Uzunyayla'nın tahliyesine hükmetti. Heyet, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirine karar verdi.

Diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştıran heyet, bir sonraki celse tüm müştekilerin zorla getirilmesine hükmederek dinlenmeyen tanıkların bir sonraki celse dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Eyüpsultan'da 1 Haziran 2021'de meydana gelen olay öncesinde, taraflar Ahmet Adanmış ve Fatih Uzunyayla arasında küfürleşme sonrası husumet oluştuğu belirtildi.

Üveyiz Kınay'ın saldırıyı düzenlemesi için Fatih Uzunyayla tarafından azmettirildiği anlatılan iddianamede, olay günü sanık Üveyiz Kınay'ın çalıntı araçla, kafeye uzun namlulu silahla 12 el ateş ettiği kaydedildi.

Saldırı sırasında, taraflarla ilgisi olmayan Talat Kaya'nın tadilat yapılan kafenin perdelerini takarken başına isabet eden kurşun sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, kafede yapılan incelemede, bir silah ve 100 bin lira ile çok sayıda sahte plaka bulunduğu ifade edildi.

İddianamede, sanık Üveyiz Kınay'ın "olası kastla kasten öldürme", iki kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından 40 yıl 4 aydan 89 yıl 6 aya kadar hapse mahkum edilmesi istendi.

İddianamede, sanık Fatih Uzunyayla'nın "olası kastla kasten öldürme" ve iki kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarına azmettirdiği gerekçesiyle 39 yıldan 77 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması öngörülen iddianamede, sanıklar Doğan Gökdoğan, Emirhan Örs ve Emre Duran'ın ise benzer suçlardan 11 yıl altışar aydan 38 yıl dokuzar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

