Eyüpsultan'da hatalı sollama yapan hafriyat kamyonu trafiği tehlikeye soktu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir hafriyat kamyonu hatalı sollama yaparak trafiği tehlikeye soktu.

Alınan bilgiye göre, Çiftalan-Göktürk arasındaki çift yönlü karayolunda seyreden bir hafriyat kamyonu, hatalı sollama yaparak önündeki otomobilleri geçti.

Hafriyat kamyonu, hatalı sollama sırasında karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpışmaktan son anda kurtuldu.

Bu arada kamyonun, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



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