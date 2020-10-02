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Eyüpsultan’da ihtiyaç sahiplerine ücretsiz doğum hizmeti

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.10.2020 16:14 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlardan gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi.Eyüpsultan Belediyesi, Özel Rami Hastanesi Doğum Servisi’nin katkılarıyla, ihtiyaç sahiplerine özel doğum hizmeti başlattı.

Eyüpsultan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlardan gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Eyüpsultan Belediyesi, Özel Rami Hastanesi Doğum Servisi’nin katkılarıyla, ihtiyaç sahiplerine özel doğum hizmeti başlattı. 5 Ekim - 20 Kasım tarihleri arasında doğum yapacak olan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, ihtiyaç durumları Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından değerlendirildikten sonra hastaneye yönlendirilecek.

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