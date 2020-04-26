Eyüpsultan’da Ramazan coşkusu evlere taşınıyor

Eyüpsultan Belediyesi, bu yıl “Evde Kal” çağrısına uyarak evinde kalan vatandaşlar için Ramazan ayının coşkusunu evlere taşıyor.

Eyüpsultan Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan’ın ruhuna uygun programları sosyal medya üzerinden vatandaşlarla buluşturuyor. Enes Yıldırım’ın sunumuyla hafta içi her gün 18.30’da başlayıp iftar saatine kadar devam eden “Eyüpsultan’da Ramazan” programıyla Ramazan’ın huzuru ve neşesi evlere taşınıyor. Ramazan’ın 4. günü 27 Nisan Pazartesi saat 18.30’da sosyal medyadan canlı olarak yayınlanacak olan programda Enes Yıldırım’ın konuğu, sesi ve yorumuyla Türkiye’de ilahi ve tasavvuf musikisinin tanınan isimlerinden olan Akademisyen Mustafa Demirci olacak.

Tarihçi-Yazar Süleyman Faruk Göncüoğlu’nun Eyüpsultan Türbesi’nin sırları ve bilinmeyenleri hakkında bilgiler paylaşacağı programda Mehmet Dilbaz ise Eyyüb el-Ensari’nin hayatından kesitler anlatacak. Programda ayrıca Metin Çakar’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti, Hacivat-Karagöz gösterisi ve Cengiz Gökdemir’in sesinden tasavvuf müziğine ait eserler ve ilahiler vatandaşlarla buluşacak

