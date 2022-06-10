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Eyüpsultan'da sivil trafik polislerinin tespit ettiği "değnekçi" gözaltına alındı

10.06.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan'da sivil trafik polislerinin tespit ettiği "değnekçi" gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Pierre Loti'de korsan otoparkçılık yapan şüpheli gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, korsan otoparkçılık (değnekçilik) yapan şahıslara yönelik Eyüpsultan'da denetim gerçekleştirdi.

Merkez Mahallesi Pierre Loti/İdris Köşkü Caddesi'nde araçlarını park etmek isteyen sürücülerin yanına gelen şüphelinin otopark ücreti istediği tespit edildi.

Aynı yerde arabayı park etmek isteyen sivil trafik polislerinden de ücret isteyen Kubat R. suçüstü yakalandı.

Hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun "kara yolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesinden işlem yapılacağı öğrenilen şüpheli, Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.​

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