Eyüpsultan’da sosyal tesisler hizmet vermeye başladı

Eyüpsultan Belediyesi, küresel bir krize neden olan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kovid-19 salgınında birçok tedbir alarak çalışmalar gerçekleştirdi. Bunlardan biri de vatandaşa hizmet veren sosyal tesislerin geçici süreliğine kapatılmasıydı.

1 Haziran tarihinden itibaren başlayan yeni normalleşmeyle kafe, restoran gibi toplu hizmet sunulan yerlerin açılmasıyla birlikte Eyüpsultan Belediyesine ait olan sosyal tesisler de hizmet vermeye başladı. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı genelgede yer alan tüm tedbirler sosyal tesislerde de uygulanmaya başladı. Eyüpsultan’da bulunan sosyal tesisler belirlenen kurallar dahilinde hizmet verecek. Menüler artık kullanılmayacak. Siparişler akıllı telefonlara gelen menüden seçilecek. Sosyal tesislere girerken maske takmak zorunlu olacak. Hizmet veren tesis çalışanları maske ve eldiven kullanacak. Sandalyeler arası 60 santimetre, masalar arası bir buçuk metre olacak.

Eyüpsultan Belediyesi’nin 5 Haziran tarihinde açılan 5 sosyal tesisi şöyle açıklandı:

”Ensari Konağı, Rami Sosyal Tesisleri, Emniyettepe Sosyal Tesisleri, Alibeyköy Osmanlı Park Sosyal Tesisleri, Yeşilpınar Yağlıdere Sosyal Tesisleri”

Doğanın içinde bulunan ve sadece Eyüpsultanlıların değil tüm İstanbulluların buluşma yeri olan Kemerburgaz Kurt Kemeri Sosyal Tesisleri 13 Haziran Cumartesi itibariyle hizmet vermeye başlayacak. Orman içinde temiz havanın tadını çıkarmak isteyen ve sosyalleşmek isteyen misafirler gönül rahatlığıyla sosyal tesisleri kullanabilecek.

