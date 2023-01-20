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Eyüpsultan'da trafikte makas atan 3 sürücüye para cezası

20.01.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Eyüpsultan'da makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 3 sürücüye toplam 14 bin 808 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan D20 Otoyolu'nda 3 araç sürücüsünün makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne dair görüntülerin sosyal medyada yer almasına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede plaka bilgilerinden kimlikleri belirlenen sürücüler S.M.K, U.U. ve İ.U. yakalandı.

Sürücülerin her birine Karayolları Trafik Kanunu uyarınca makas atmaktan 4 bin 64 lira, yakın takipten 436 lira ve saygısızca araç kullanmaktan 436 lira para cezası uygulandı.

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