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  4. Eyüpsultan'da üniversiteli genç kızı taşla yaralayan sanık hakkında yakalama kararı

Eyüpsultan'da üniversiteli genç kızı taşla yaralayan sanık hakkında yakalama kararı

31.01.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan'da caddede yürüyen üniversite öğrencisi genç kızı, kafasına taşla vurarak yaralayan sanık hakkındaki hükmün istinaf mahkemesi tarafından bozulmasının ardından davanın yeniden görülmesine başlandı.

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Tutuksuz sanık Özcan Mercan'ın katılmadığı duruşmaya avukatı mazeret dilekçesi sundu.

İstinafın bozma kararının okunduğu duruşmada bakanlık avukatı eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme, sanık hakkında savunmasının alınması amacıyla yakalama kararı çıkarılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Emniyettepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde 20 Ocak 2022'de sabah okula gitmek üzere yürüyen Aslı U, daha önceden tanımadığı Özcan Mercan'ın saldırısına uğramıştı.

Cerrahi maske ve şapka takan Mercan, yerden aldığı taşla Aslı U'nun kafasına vurarak kaçmıştı.

Yaralanan genç kız, ilk müdahalesinin yapılması sonrasında şüpheliden şikayetçi olmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan Mercan, yakalanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca "kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

Olay yeri yakınındaki güvenlik kamerası kayıtlarında, Mercan'ın karşısına çıktığı genç kıza elindeki taşla vurup koşarak kaçtığı görülmüştü.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanığın "silahla basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilmişti.

Sanık Mercan ilk yargılamadaki savunmasında, herhangi bir akıl hastalığı olmadığını, kızgın olduğu için eylemi gerçekleştirdiğini belirterek şikayetçiden özür dilemişti.

Mahkeme, sanığı "silahla basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmış ve tahliyesine karar vermişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin rapor alınmadan karar verildiği gerekçesiyle yerel mahkemenin hükmünü bozmuştu.

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