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Eyüpsultan’da ‘Yaz Kampanyası’ devam ediyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.07.2020 16:54 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesinin tüm birimlerinin koordineli bir şekilde ortaklaşa sürdürdüğü Yaz Kampanyası kapsamında ekipler Nişanca ve Defterdar mahallelerinde çalışma gerçekleştirdi.Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından, ilçenin yaşam kalitesinin arttırılması, daha temiz, daha sağlıklı çevreye kavuşması için başlatılan Yaz Kampanyası devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesinin tüm birimlerinin koordineli bir şekilde ortaklaşa sürdürdüğü Yaz Kampanyası kapsamında ekipler Nişanca ve Defterdar mahallelerinde çalışma gerçekleştirdi.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından, ilçenin yaşam kalitesinin arttırılması, daha temiz, daha sağlıklı çevreye kavuşması için başlatılan Yaz Kampanyası devam ediyor. Çalışmalarda Eyüpsultan Belediyesi ekipleri; Nişanca ve Defterdar’da gün boyunca süren cadde ve sokak temizliği, kaldırım ve asfalt onarımları, parklarda ve yeşil alanlarda bakım onarım çalışmaları, ot biçme, peyzaj çalışmaları, sivrisinek, karasinek, kene, hamam böceği, kemirgenler gibi vektörlere karşı ilaçlama, Korona virüs salgınına karşı dezenfekte işlemleri yaptı.
Yapılan çalışmaları yakından takip eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, mahalle esnafı ile de bir araya gelerek sohbet etti. Maske ve mesafe kuralına uyan Başkan Deniz Köken, vatandaşlarla selamlaşmaları dirsek teması ile yapmaya özen gösterdi. Mahallede yapılan çalışmalar hakkında esnafı bilgilendiren Başkan Deniz Köken, esnafların talep ve isteklerini dinleyerek istişarelerde bulundu.
Öte yandan çalışmaların önümüzdeki günlerde de her gün 2 farklı mahallede ara vermeden devam edeceği öğrenildi.

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