Eyüpsultan'da yol kenarındaki şüpheli paketten patlayıcı düzenek çıktı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan, zaman ayarlı ve mıknatıs düzenekli patlayıcı bulunan şüpheli paket, uzman ekipler tarafından imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Göktürk Mahallesi'nde arıcılık yapan kişi, İstanbul Caddesi'nde ilerlerken yol kenarında şüpheli paket görerek durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, pakette zaman ayarlı ve mıknatıs düzenekli patlayıcı olduğu belirlendi.
Bölgede güvenlik önlemi alınmasının ardından paket, uzman ekiplerce imha edildi.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
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