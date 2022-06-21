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Eyüpsultan'da yol kenarındaki şüpheli paketten patlayıcı düzenek çıktı

21.06.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman ayarlı ve mıknatıs düzenekli patlayıcı, uzman ekiplerce imha edildi

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan, zaman ayarlı ve mıknatıs düzenekli patlayıcı bulunan şüpheli paket, uzman ekipler tarafından imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Göktürk Mahallesi'nde arıcılık yapan kişi, İstanbul Caddesi'nde ilerlerken yol kenarında şüpheli paket görerek durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, pakette zaman ayarlı ve mıknatıs düzenekli patlayıcı olduğu belirlendi.

Bölgede güvenlik önlemi alınmasının ardından paket, uzman ekiplerce imha edildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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