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Eyvah Eyvah 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah 3 filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

02.05.2023 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyvah Eyvah 3 filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Komedi türündeki film, ara ara televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Eyvah Eyvah 3 filminin yönetmenliğini Hakan Algül üstlenmektedir. Peki, Eyvah Eyvah 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah 3 filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

Eyvah Eyvah 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah 3 filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

Eyvah Eyvah 3 filminin başrol oyuncularından biri olan Ata Demirer aynı zamanda filmin senaristliğini de üstlendi. Eyvah Eyvah 3 filmini izlemek isteyenler filmin detaylarını sorgulamaya başladı. Peki, Eyvah Eyvah 3 filmi ne zaman çekilmiştir? İşte Eyvah Eyvah 3 filmine dair merak edilen soruların yanıtları...

EYVAH EYVAH 3 KONUSU NEDİR?

Geyiklili Hüseyin Badem, büyük aşkı Müjgan ile evlenmiştir. Hayatı zorlaşan Bademi evini geçindirebilmek için her yolu değerlendirir. Can dostu, ablası Firuzan ise hayatına İstanbul'da devam etmektedir. Farklı şehirlerde, farklı hikayeler yaşayan bu kişilerin ortak bir yönü vardır ki, kendileri farkında olmasalar da feleğin çemberinden geçmek üzerelerdir.

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EYVAH EYVAH 3 OYUNCULARI KİMLER?

Ata Demirer – Hüseyin Badem

Beyti Engin – Kasap

Demet Akbağ – Firuzan

Tarık Ünlüoğlu – Edremit

Salih Kalyon – Halil

Ayşe Nil Şamlıoğlu – Necla

Teoman Kumbaracıbaşı – İspanyol

Serra Yılmaz – Mercedes

Cengiz Bozkurt

Özge Borak – Müjgan Badem

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EYVAH EYVAH 3 NEREDE VE KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

2014 yapımı bu filmin çekimi Çanakkale'nin Geyikli beldesi ile Bozcaada'da gerçekleştirildi.

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