Eyvah Eyvah 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah 3 filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

Eyvah Eyvah 3 filminin başrol oyuncularından biri olan Ata Demirer aynı zamanda filmin senaristliğini de üstlendi. Eyvah Eyvah 3 filmini izlemek isteyenler filmin detaylarını sorgulamaya başladı. Peki, Eyvah Eyvah 3 filmi ne zaman çekilmiştir? İşte Eyvah Eyvah 3 filmine dair merak edilen soruların yanıtları...
Geyiklili Hüseyin Badem, büyük aşkı Müjgan ile evlenmiştir. Hayatı zorlaşan Bademi evini geçindirebilmek için her yolu değerlendirir. Can dostu, ablası Firuzan ise hayatına İstanbul'da devam etmektedir. Farklı şehirlerde, farklı hikayeler yaşayan bu kişilerin ortak bir yönü vardır ki, kendileri farkında olmasalar da feleğin çemberinden geçmek üzerelerdir.
Ata Demirer – Hüseyin Badem
Beyti Engin – Kasap
Demet Akbağ – Firuzan
Tarık Ünlüoğlu – Edremit
Salih Kalyon – Halil
Ayşe Nil Şamlıoğlu – Necla
Teoman Kumbaracıbaşı – İspanyol
Serra Yılmaz – Mercedes
Cengiz Bozkurt
Özge Borak – Müjgan Badem
2014 yapımı bu filmin çekimi Çanakkale'nin Geyikli beldesi ile Bozcaada'da gerçekleştirildi.