MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Uzak Şehir’in Kadir’i Burak Şafak nişanlandı! Sır gibi sakladığı sevgilisi

Uzak Şehir'de Kadir karakteriyle tanınan Burak Şafak, özel hayatıyla gündeme geldi. Sevgilisini uzun süredir gözlerden uzak tutan ünlü oyuncunun nişanlandığı ortaya çıktı. Şafak, sevgilisiyle ilk karesini paylaşarak hayranlarını şaşırttı.

Uzak Şehir’in Kadir’i Burak Şafak nişanlandı! Sır gibi sakladığı sevgilisi

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Kadir' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Burak Şafak şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Özel hayatını gözlerden uzakta yaşayan Burak Şafak'ın sevgilisi merak ediliyordu.

Uzak Şehir’in Kadir’i Burak Şafak nişanlandı! Sır gibi sakladığı sevgilisi 1

"Çok sıcak bir ilişkiye başladım. Hayatımda biri var. Mardin sürecinde hayatıma dahil oldu. Sosyal medya üzerinden tanıştık. Sektörden değil" diyen Burak Şafak nişanlandı.

Uzak Şehir’in Kadir’i Burak Şafak nişanlandı! Sır gibi sakladığı sevgilisi 2

Burak Şafak sevgilisini ilk defa paylaşarak beğeni topladı.

UZAK ŞEHİR KADİR'İN SEVGİLİSİ KİM?

Uzak Şehir’de Kadir karakterini oynayan Burak Şafak sevgilisini gözlerden uzakta tutuyor. Şafak sevgilisiyle sosyal medya üzerinden tanıştıklarını açıklamıştı.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Konuşamıyor" demişti! Efsane oyuncunun son hali yürek burktu"Konuşamıyor" demişti! Efsane oyuncunun son hali yürek burktu
Seyirciden yorum yağdı! "Final yapmasın"Seyirciden yorum yağdı! "Final yapmasın"

Anahtar Kelimeler:
Burak Şafak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

Erzurumspor'dan Amedspor maçındaki iptal edilen gole tepki!

Erzurumspor'dan Amedspor maçındaki iptal edilen gole tepki!

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.