Uzak Şehir’in Kadir’i Burak Şafak nişanlandı! Sır gibi sakladığı sevgilisi

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Kadir' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Burak Şafak şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Özel hayatını gözlerden uzakta yaşayan Burak Şafak'ın sevgilisi merak ediliyordu.

"Çok sıcak bir ilişkiye başladım. Hayatımda biri var. Mardin sürecinde hayatıma dahil oldu. Sosyal medya üzerinden tanıştık. Sektörden değil" diyen Burak Şafak nişanlandı.

Burak Şafak sevgilisini ilk defa paylaşarak beğeni topladı.

UZAK ŞEHİR KADİR'İN SEVGİLİSİ KİM?

Uzak Şehir’de Kadir karakterini oynayan Burak Şafak sevgilisini gözlerden uzakta tutuyor. Şafak sevgilisiyle sosyal medya üzerinden tanıştıklarını açıklamıştı.