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  4. Eyyübiye ve Kırsalında yol yapım çalışmaları devam ediyor

Eyyübiye ve Kırsalında yol yapım çalışmaları devam ediyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 09.01.2020 16:21 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri müdürlüğüne bağlı ekipler, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçe genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bakım, onarım ve kilitli beton parke taşı döşendi.

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri müdürlüğüne bağlı ekipler, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçe genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bakım, onarım ve kilitli beton parke taşı döşendi. Kırsalda ise stabilize yol yapımı çalışması devam ediyor. Ekipler son olarak, Osmanlı mahallesinde alt yapısı tamamlanan alanda, ilçeye yeni yol ağı oluşturmak için kolları sıvarken, kilitli beton parke taşı döşemesiyle vatandaşları kışın çamurdan yazın da tozdan kurtarıyor. Ekiplerin hummalı çalışmaları takdir toplarken, vatandaşlar Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür etti. Osmanlı Mahalle Muhtarı Veysi Çelik de, "Bazı sokaklarımızda parke taşı eksikliği vardı. Bundan dolayı bu bölgelerimizde sıkıntı yaşıyorduk. Sağolsun Başkanımız Mehmet Kuş hemen ekipleri harekete geçirdi ve yaklaşık 10 gündür ekipler bölgemizde çalışıyor. Allah Başkanımız Mehmet Kuş’tan razı olsun. Kendisine ve ekibine mahallem adına teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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Merkez
Ecmel Eczanesi
Akcakale
Birecik Eczanesi
Birecik
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