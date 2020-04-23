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Eyyübiye’de 23 Nisan coşkusu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 23.04.2020 21:31 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sokağa çıkma yasağı nedeniyle etkinlikleri iptal edilen çocuklarla birlikte 23 Nisan’ı bayrak sallayarak kutladı.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sokağa çıkma yasağı nedeniyle etkinlikleri iptal edilen çocuklarla birlikte bayrak sallayarak 23 Nisan’ı kutladı.

Eyyübiye’de 23 Nisan coşkusu

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sokağa çıkma yasağı nedeniyle etkinlikleri iptal edilen çocuklarla birlikte 23 Nisan’ı bayrak sallayarak kutladı.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sokağa çıkma yasağı nedeniyle etkinlikleri iptal edilen çocuklarla birlikte bayrak sallayarak 23 Nisan’ı kutladı. Ekipler tarafından dağıtımı yapılan bayrakları ellerine alan ve balkonlara koşan çocuklar, Kuş’la birlikte bayrak sallayarak, 23 Nisan’ı kutladı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Başkan Yardımcısı İlhami Günbeği ile birlikte Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikle 23 Nisan’ı çocuklarla birlikte kutladı.

Eyyübiye’de 23 Nisan coşkusu

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Şanlıurfa Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:05
Sabah
05:33
Öğle
12:28
İkindi
16:12
Akşam
19:14
Yatsı
20:35

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Çetinkaya Eczanesi
Merkez
Forum Eczanesi
Merkez
Ortadoğu Eczanesi
Merkez
Servet Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Öz Eczanesi
Akcakale
Akbaş Eczanesi
Birecik
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