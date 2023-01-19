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Eyyübiye’de evler istimlak edilecek, park yapılacak

19.01.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, hiç yeşil alanı bulunmayan Onikiler Mahallesinde istimlak yöntemiyle temin edecekleri alan üzerine bir park yapmak için çalışmalara başladıkları açıkladı.

Eyyübiye’de evler istimlak edilecek, park yapılacak

Göreve başladığı 2019 yılından bu yana ilçeye 38 yeni park ve 180 dekarlık Millet Bahçesi’ni kazandıran Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, hiç yeşil alanı olmayan Onikiler Mahallesi’nde yapılması planlanan park alanı için incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan, Onikiler Mahalle Muhtarı Ali Doğan ve Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte Onikiler Mahallesine giden İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kuş, belediye ve muhtarlık işbirliğinde yapılan tespit çalışmalarını yerinde inceledi. Onikiler Mahallesi sakinlerinin yeşil alanları olmamasından yakındıklarını ve belediyeden bir park talep ettiklerini aktaran Kuş, “Biz de taleplerini haklı bulduk. İlçe Başkanımız ve Muhtarımızla birlikte alan çalışması içerisindeyiz. Eğer vatandaşlarımızla gerçekten uzlaşıya varırsak, hızlı şekilde kamulaştırmamızı yapacağız ve bu yıl içerisinde Onikiler Mahallemize güzel bir park kazandıracağız” dedi. İstimlak konusunda vatandaşlara çağrıda bulunan Kuş, “Her şeyin bir değeri var. Belediye olarak vatandaşlarımızı asla ve asla mağdur etmeyiz. Sonuç olarak devlet vatandaşını mağdur etmez. İnşallah biz de hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Bu noktada sağduyulu olalım, masaya oturalım. Mahalle sakinlerimizle uzlaşıya varalım. Hızlı bir şekilde mahallemizi yeşil alanına kavuşturalım” diye konuştu.

Hiç yeşil alanı bulunmayan Akşemsettin Mahallesi’nde de daha önce evleri istimlak ederek park kazandıran Eyyübiye Belediyesi, Onikiler Mahallesine kazandırılacak park için önümüzdeki günlerde mahalle sakinleriyle bir araya gelecek.

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