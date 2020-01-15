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  4. Eyyübiye’de “İyilik Merkezi” çocukların yüzünü güldürüyor

Eyyübiye’de “İyilik Merkezi” çocukların yüzünü güldürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 15.01.2020 16:43 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla hayata geçirilen "İyilik Merkezi", çocukların yüzünü güldürüyor.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla hayata geçirilen Eyyübiye Belediyesi İyilik Merkezi, merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Eyyübiye’de “İyilik Merkezi” çocukların yüzünü güldürüyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla hayata geçirilen "İyilik Merkezi", çocukların yüzünü güldürüyor.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla hayata geçirilen Eyyübiye Belediyesi İyilik Merkezi, merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan gönüllere dokunmaya devam ediyor. Her kırsal mahalle okulan hayal kutuları yerleştiren Eyyübiye Belediyesi hem çocukların hayallerini gerçekleştiriyor hem de kurulan iyilik merkezi ile hayırseverlerin de desteğiyle çocukların gönüllerine dokunuluyor.
Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen “İyilik Merkezi”, son olarak Külünçe ilkokulundaki çocukları mutlu etti. Kuş’un eşi Zekiye Kuş, AK Parti Eyyübiye İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı programda Külünçe ilkokulundaki öğrencilere kitap, kırtasiye malzemesi ve oyuncak dağıtımı yapıldı.

Eyyübiye’de “İyilik Merkezi” çocukların yüzünü güldürüyor

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