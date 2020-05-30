YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Eyyübiye’de yol yapım çalışmaları sürüyor

Eyyübiye’de yol yapım çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 30.05.2020 15:27 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçe genelinde sürdürülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyip, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, fen işleri müdürlüğü tarafından ilçe genelinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyip, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eyyübiye’de yol yapım çalışmaları sürüyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçe genelinde sürdürülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyip, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, fen işleri müdürlüğü tarafından ilçe genelinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyip, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşların yol mağduriyetinin önüne geçmek için merkezde kilitli parke taşı döşeme, bakım ve onarım ile yeni yol ağı oluşturma çalışmaları kırsalda ise stabilize yol yapımı ile devam ediyor.
Merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalar yürüttüklerini ve vatandaşların her zaman hizmetinde olacaklarını belirten Kuş, "Eyyübiye Belediyemizin Fen İşleri Birimi ilk günden bu yana çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Şu anda 4 şantiyemiz Eyyübiyeli kardeşlerimize hizmet vermekte ve merkezde kilitli parke taşı çalışmalarımızda devam ediyor. Mahallelerimizin kilitli parke taşı sıkıntılarını gidermiş olacağız. Bu mahallemiz bittikten sonra Asya mahallemize geçeceğiz. Sonra programlamış olduğumuz diğer mahallelerimize peyder pey hizmeti getireceğiz. Değerli Eyyübiyeli kardeşlerim emanetiniz emin ellerde bizi seçtiniz bizi bu göreve layık gördünüz. Biz de yaklaşık 1 yıldır gerek şahsım gerek Belediye Başkan Yardımcılarım, Meclis Üyelerimiz, İlçe Başkanımız, Teşkilatımız ve bin 100 personelimiz ile hizmetkarınız olduk. Önümüzdeki 4 yıl boyunca da Eyyübiyeli kardeşlerimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarıBilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarı
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Balık çiftliğini koruyan köpeği yaraladılar, somon balıklarını çaldılar

Balık çiftliğini koruyan köpeği yaraladılar, somon balıklarını çaldılar

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Hakkari'de arıcılar, bölgeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor

Hakkari'de arıcılar, bölgeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor

Kumru kuşu balkona yuva yaptı

Kumru kuşu balkona yuva yaptı

Hızlı Tren projesi hızla ilerliyor

Hızlı Tren projesi hızla ilerliyor

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 30 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:18
Sabah
05:00
Öğle
12:27
İkindi
16:18
Akşam
19:45
Yatsı
21:20

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Cumartesi

Balıklıgöl Eczanesi
Merkez
Çetiner Eczanesi
Merkez
Dinçşahin Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Kırmızılar Eczanesi
Merkez
Gök Eczanesi
Akcakale
Nazım Kankılıç Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Viranşehir’de spora dev yatırım

Viranşehir’de spora dev yatırım

Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?

Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.