YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın finali 22 Ağustos'ta Van'da yapılacak

Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın finali 22 Ağustos'ta Van'da yapılacak

17.08.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın finali 22 Ağustos'ta Van'da yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca din görevlileri arasında düzenlenen 17. Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finali, 22 Ağustos'ta Van'da yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında, din görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik düzenlenen yarışmada 10 din görevlisi finale kalmayı başardı.

İpekyolu ilçesi Ulu Camisi'nde gerçekleştirilecek finalde jüri üyeleri, makam, tavır, eda, ses, fonetik, diksiyon, tecvit, nefes, mimik ve temsil üzerinden değerlendirme yapacak.

Yarışmacılar, ezanlarını Saba, Uşşak, Rast ve Hicaz makamlarından biriyle okuyacak.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Koca'nın jüri başkanlığı yapacağı finalde, jüri üyeliğinde ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Tıraşçı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Faysal Arpaguş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Müezzin Kayyımı Mehmet Hadi Duran ve Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvuf Musikisi Koro Şefi Ali Osman Alaca yer alacak.

Dereceye giren yarışmacıların ödülleri "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" açılış töreninde takdim edilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul için korkutan deprem uyarısı: Son çeyreğe girdikİstanbul için korkutan deprem uyarısı: Son çeyreğe girdik
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Türk Kızılay, Batı Karadeniz'de sıcak yemek dağıtmaya başladıTürk Kızılay, Batı Karadeniz'de sıcak yemek dağıtmaya başladı
Anahtar Kelimeler:
Van

Ankara Namaz Vakitleri 17 Ağustos Salı

İmsak
04:21
Sabah
05:55
Öğle
12:58
İkindi
16:45
Akşam
19:50
Yatsı
21:18

Ankara Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Salı

Asmabahçe Eczanesi
Cankaya
Ata Eczanesi
Cankaya
Başak Yağmur Eczanesi
Cankaya
Göksu Eczanesi
Cankaya
Organik Eczanesi
Cankaya
Övgü Eczanesi
Cankaya
Pilül Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

MHP 21. dönem Mersin Milletvekili Yalçın Kaya disiplin kuruluna sevk edildi

MHP 21. dönem Mersin Milletvekili Yalçın Kaya disiplin kuruluna sevk edildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bozkurt'ta Kur'an Kursu öğrencilerinin ip düzeneği oluşturup suya giren emekli astsubay kurtardı

Bozkurt'ta Kur'an Kursu öğrencilerinin ip düzeneği oluşturup suya giren emekli astsubay kurtardı

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı

Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.