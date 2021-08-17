Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın finali 22 Ağustos'ta Van'da yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca din görevlileri arasında düzenlenen 17. Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finali, 22 Ağustos'ta Van'da yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında, din görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik düzenlenen yarışmada 10 din görevlisi finale kalmayı başardı.

İpekyolu ilçesi Ulu Camisi'nde gerçekleştirilecek finalde jüri üyeleri, makam, tavır, eda, ses, fonetik, diksiyon, tecvit, nefes, mimik ve temsil üzerinden değerlendirme yapacak.

Yarışmacılar, ezanlarını Saba, Uşşak, Rast ve Hicaz makamlarından biriyle okuyacak.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Koca'nın jüri başkanlığı yapacağı finalde, jüri üyeliğinde ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Tıraşçı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Faysal Arpaguş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Müezzin Kayyımı Mehmet Hadi Duran ve Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvuf Musikisi Koro Şefi Ali Osman Alaca yer alacak.

Dereceye giren yarışmacıların ödülleri "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" açılış töreninde takdim edilecek.



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