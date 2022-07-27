MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ezel'in kamera arkası görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu'nun o hareketi olay oldu

Ezel'in kamera arkası görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu'nun o hareketi olay oldu

27.07.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2009'da yayına başladığı tarihten itibaren Türkiye'de efsane olan dizi Ezel'in yıllar sonra kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun silahla ilgili sözleri dikkat çekti.

Türkiye'de Kurtlar Vadisi dizisiyle birlikte geniş bir hayran kitlesi oluşturan dizilerden biri de Ezel oldu. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosu Kerem Deren ve Pınar Bulut ikilisi tarafından kaleme alınan aksiyon ve dram türündeki dizi, final tarihi olan 20 Haziran 2011'e kadar büyük bir ilgi ile takip edildi.

KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Ezel'in yıllar sonra kamera arkası görüntüleri, sosyal medyadan paylaşıldı. Kenan İmirzalıoğlu'nun aksiyon sahnesinin çekildiği anlarda kaydedilen görüntüler, hayli beğeni topladı.

"ELİMDEKİ SİLAHI ALIN..."

Kenan İmirzalıoğlu'nun kamera arkasında dizinin aksine çok neşeli olduğu görülürken, yanındakilere "Elimdeki silahı alın, böyle şiddet içerikli aletlerden hoşlanmam" gibi ifadeler kullandığı duyuldu. Ayrıca İmirzalıoğlu'nun önce nazik bir şekilde tabure istemesi, "Abi kaydı kestim" lafını duymasının ardından ise "Nerede lan bu tabure" diyerek espri yapması izleyenleri kahkahaya boğdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trans olduğunu açıklamıştı! Pozları olay... Trans olduğunu açıklamıştı! Pozları olay...
Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadıNisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı
Utanmıyor musunuz bu halinizden!Utanmıyor musunuz bu halinizden!
Anahtar Kelimeler:
Ezel dizisi Kenan İmirzalıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Görüntülü arayayım belki soyunur" sözlerine İrem Derici'den olay yanıt

"Görüntülü arayayım belki soyunur" sözlerine İrem Derici'den olay yanıt

Ev almak isteyenlere kötü haber! Fiyatlar...

Ev almak isteyenlere kötü haber! Fiyatlar...

Ebru Polat pembe mayolu pozuyla parmak ısırttı! "Bu kadar açma ayıp"

Ebru Polat pembe mayolu pozuyla parmak ısırttı! "Bu kadar açma ayıp"

Rusya uyardı! Orta Doğu'da patlamalar...

Rusya uyardı! Orta Doğu'da patlamalar...

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Arda'dan gece yarısı bombaları! "G.Saray'a yük olduğumu düşünüyorum"

Arda'dan gece yarısı bombaları! "G.Saray'a yük olduğumu düşünüyorum"

İlginizi Çekebilir

Fantezi başını yaktı! Balkondan arabanın üzerine düştü

Fantezi başını yaktı! Balkondan arabanın üzerine düştü

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Pilavınız lapa oluyorsa nedeni kesin bu!

Pilavınız lapa oluyorsa nedeni kesin bu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.