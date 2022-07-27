Ezel'in kamera arkası görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu'nun o hareketi olay oldu

Türkiye'de Kurtlar Vadisi dizisiyle birlikte geniş bir hayran kitlesi oluşturan dizilerden biri de Ezel oldu. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosu Kerem Deren ve Pınar Bulut ikilisi tarafından kaleme alınan aksiyon ve dram türündeki dizi, final tarihi olan 20 Haziran 2011'e kadar büyük bir ilgi ile takip edildi.

KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Ezel'in yıllar sonra kamera arkası görüntüleri, sosyal medyadan paylaşıldı. Kenan İmirzalıoğlu'nun aksiyon sahnesinin çekildiği anlarda kaydedilen görüntüler, hayli beğeni topladı.

"ELİMDEKİ SİLAHI ALIN..."

Kenan İmirzalıoğlu'nun kamera arkasında dizinin aksine çok neşeli olduğu görülürken, yanındakilere "Elimdeki silahı alın, böyle şiddet içerikli aletlerden hoşlanmam" gibi ifadeler kullandığı duyuldu. Ayrıca İmirzalıoğlu'nun önce nazik bir şekilde tabure istemesi, "Abi kaydı kestim" lafını duymasının ardından ise "Nerede lan bu tabure" diyerek espri yapması izleyenleri kahkahaya boğdu.

