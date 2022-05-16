Ezel'in psikopat Eren'i Yağız Atakan Savaş görenleri dumur etti! Genç kızların sevgilisi...

Ezel dizisinde canlandırdığı Eren karakteriyle herkesin sevdiği bir isim haline gelen Yağız Atakan Savaş'ı görenlerin nutku tutuluyor. Son haliyle büyük bir değişim geçiren başarılı oyuncuyu görenler tanımakta zorlanıyor. Instagram pozlarıyla ön plana çıkan Savaş, pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuluyor.

2009 yılında yayın hayatına giren ve adeta diğer dizileri geri planda bırakan Ezel dizisi karakterleriyle ön plana çıkmıştı.

Dizide yer alan birçok karakteri herkes benimsemiş ve sevmişti. Bu karakterlerden biri de Kerpeten Ali'nin babasını öldürdüğü Eren olmuştu. Babasını öldüren adamdan intikam almak isteyen Eren'i yanına sırlarıyla birlikte alan Kerpeten Ali, ona daha sonra babalık etmeye başlamıştı.

SON HALİ HERKESİ ŞOKE ETTİ!

Ezel dizisinde canlandırdığı Eren karakteriyle adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Yağız Atakan Savaş, son haliyle herkesi şaşırttı. Diziden sonra adeta bambaşka birisi haline gelen başarılı oyuncu, yakışıklılığıyla göz doldurdu.

Yağız Atakan Savaş, oyunculuğa reklam filmleriyle başladı. Hatırla Sevgili ve Karayılan dizilerinde oynadı. 2008'de Ulak filminde Ferhat karakterini canlandırdı. Ardından da Ezel dizisinde Eren karakterini canlandırdı.

2016 yapımı Ankara Yazı: Veda Mektubu filminde Ertan rolünü üstlendi.



