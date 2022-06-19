Ezeli rakipler karşı karşıya! Falcao'nun yeni takımı...

Eski Galatasaraylı Radamel Falcao, Meksika yolunda. Geride bıraktığımız sezon Rayo Vallecano'da flaş bir başlangıç yakalayan fakat sonrasında sakatlıklar peşini bırakmayan Falcao, bu yaz transfer döneminde de kulüplerin gözdesi konumunda.

RADAMEL FALCAO NEREYE GİDECEK?

Falcao'ya iki Meksika takımı Deportivo Toluca ve Club America'ya önerildi. Luuk de Jong ve Edinson Cavani'den ret yanıtı alan Toluca'nın Falcao opsiyonunu düşündüğü kaydedildi. Kolombiyalı yıldız, Meksika futbolunun bir diğer önemli kulüplerinden Club America'ya da önerildiği ortaya çıktı.

"İMRANİLMEYE DEVAM EDİYOR"

Haberin devamında Falcao'nun menajeri Jorge Mendes'in oyuncusunu, Meksika futbolunun en önemli iki kulübüne de önerdiği belirtilirken, özellikle Toluca ile doğrudan tema kurduğu ifade edildi.



