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Ezeli rakipler karşı karşıya! Falcao'nun yeni takımı...

19.06.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Galatasaraylı Radamel Falcao, 36 yaşında olmasına rağmen transferin gözdesi olmaya devam ediyor. Güney Amerika basınında yer alan haberlere göre Radamel Falcao, Meksika yolcusu. Yıldız santrafor için Meksika'nın iki büyük kulübü Deportivo Toluca ve Club America karşı karşıya geldi.

Ezeli rakipler karşı karşıya! Falcao'nun yeni takımı...
Radamel Falcao

Radamel Falcao

KOL Kolombiya
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Rayo Vallecano
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Eski Galatasaraylı Radamel Falcao, Meksika yolunda. Geride bıraktığımız sezon Rayo Vallecano'da flaş bir başlangıç yakalayan fakat sonrasında sakatlıklar peşini bırakmayan Falcao, bu yaz transfer döneminde de kulüplerin gözdesi konumunda.

RADAMEL FALCAO NEREYE GİDECEK?

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Falcao'ya iki Meksika takımı Deportivo Toluca ve Club America'ya önerildi. Luuk de Jong ve Edinson Cavani'den ret yanıtı alan Toluca'nın Falcao opsiyonunu düşündüğü kaydedildi. Kolombiyalı yıldız, Meksika futbolunun bir diğer önemli kulüplerinden Club America'ya da önerildiği ortaya çıktı.

"İMRANİLMEYE DEVAM EDİYOR"

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Haberin devamında Falcao'nun menajeri Jorge Mendes'in oyuncusunu, Meksika futbolunun en önemli iki kulübüne de önerdiği belirtilirken, özellikle Toluca ile doğrudan tema kurduğu ifade edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
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