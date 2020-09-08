MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ezgi Avcı bikinisiyle antrenman yaptı

Ezgi Avcı bikinisiyle antrenman yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 11:08 | Son Güncelleme

Yeni bir proje için Madrid'de olan ve buradan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkan eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı, Instagram hesabından kısa süren ama etkili bir antrenman önerisinde bulundu.

Üç yıldır birlikte olduğu Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic ile Haziran ayında evlenen ve sonrasında da tatile çıkan Ezgi Avcı bu süre zarfında sosyal medya hesabını etkin olarak kullanmış ve takipçileriyle etkili bir iletişime girmişti.

Tatilde bulunduğu süre zarfında yaptığı bikinili ve mayolu paylaşımlarla çekici fiziğini de gözler önüne seren 2013 Miss Turkey güzeli ve eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı kısa bir süre önce Madrid’e uçtu.

Gittiği şehirdeki salgın durumlarıyla ilgili bilgi veren ve yaşadığı süreçten sevenlerini haberdar eden Avcı, bu defa da Bodrum’da yaptığı tatil sırasında çektiği antrenman videolarını takipçileriyle paylaştı. Avcı paylaşımında "10 dakikalık tatilde bikini antrenmanını paylaşıyorum sizinle. Evde de yapılabilecek hareketler bunlar. Aerobik band çok kolay taşındığı için bayılıyorum gittiğim yere götürüyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çiğ köfteli canavar' yakalandı! 'Çiğ köfteli canavar' yakalandı!
İşçi Bayramı'nı böyle kutladı!İşçi Bayramı'nı böyle kutladı!
Cardi B hedefini belirledi: ‘Nurbanu-Safiye Sultan’Cardi B hedefini belirledi: ‘Nurbanu-Safiye Sultan’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
7 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
7 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Acı dolu hikayeler: Biri kocası, biri sevgilisi tarafından...
Acı dolu hikayeler: Biri kocası, biri sevgilisi tarafından...
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Bergen'in mezarının kafes içinde olma nedeni yürekleri yaktı
Bergen'in mezarının kafes içinde olma nedeni yürekleri yaktı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Ekrana dönüyor! İmzayı atar atmaz bakın ne istedi
Ekrana dönüyor! İmzayı atar atmaz bakın ne istedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parti parti dolaşan David Beckham ve Victoria Beckham koronavirüs oldu
Parti parti dolaşan çift hakkında bomba iddia
Amber Heard Johnny Depp’in talebini reddetti
Amber Heard Johnny Depp’in talebini reddetti
Katie Holmes restoranda aşka geldi! Herkesin ortasında kucağına oturdu
Herkesin içinde kucağına oturup...
FOX muhabiri anons çekerken arkadaki kadınlar yayına böyle yansıdı!
FOX muhabiri anons çekerken arkadaki kadınlar yayına böyle yansıdı!
Claudia Romani Amerika'nın İşçi Bayramı'nı böyle kutladı
İşçi Bayramı'nı böyle kutladı!
Şeyma Subaşı'ndan yaş paylaşımı! 'Umursamayacak kadar...'
Keyfi yerinde! 'Umursamayacak kadar...'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.