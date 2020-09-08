Ezgi Avcı bikinisiyle antrenman yaptı

Üç yıldır birlikte olduğu Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic ile Haziran ayında evlenen ve sonrasında da tatile çıkan Ezgi Avcı bu süre zarfında sosyal medya hesabını etkin olarak kullanmış ve takipçileriyle etkili bir iletişime girmişti.

Tatilde bulunduğu süre zarfında yaptığı bikinili ve mayolu paylaşımlarla çekici fiziğini de gözler önüne seren 2013 Miss Turkey güzeli ve eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı kısa bir süre önce Madrid’e uçtu.

Gittiği şehirdeki salgın durumlarıyla ilgili bilgi veren ve yaşadığı süreçten sevenlerini haberdar eden Avcı, bu defa da Bodrum’da yaptığı tatil sırasında çektiği antrenman videolarını takipçileriyle paylaştı. Avcı paylaşımında "10 dakikalık tatilde bikini antrenmanını paylaşıyorum sizinle. Evde de yapılabilecek hareketler bunlar. Aerobik band çok kolay taşındığı için bayılıyorum gittiğim yere götürüyorum" dedi.

