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Ezgi Mola, Altın Kelebek’teki konuşmasıyla gündem oldu! Milletvekillerine seslendi

04.12.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yaptığı konuşması sosyal medyada gündem oldu. Ezgi Mola, sahnede yaptığı konuşma sırasında kadın cinayetleri için tüm milletvekillerine çağrı yaparak, "Tüm canlılar için eşit yaşam hakkının olduğu bir yasa çıkarılmasını diliyorum" dedi.

Ezgi Mola, Altın Kelebek’teki konuşmasıyla gündem oldu! Milletvekillerine seslendi

Netflix'te yayınlanan "Erşan Kuneri" dizisinde Cem Yılmaz'la birlikte başrol oynayan ve "Alev" karakterini canlandıran oyuncu Ezgi Mola, Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde, "En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. Ezgi Mola, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmayla da dikkat çekti.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü oyuncu TBMM'deki tüm partilere seslendi. Mola, "TBMM’de, kimsenin görüşüyle ilgilenmiyorum; kadınlar için tüm canlılar için eşit yaşam hakkının olduğu bir yasa çıkarılmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Ezgi Mola'nın konuşmasına sosyal medyada da gündem oldu.

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Ezgi Mola Oyuncu Cem Yılmaz karakteri kelebe

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